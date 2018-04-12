加纳总统阿库福-阿多：中加合作为加纳人民生活带来切实利益

新华网阿克拉4月12日电（记者石松 赵姝婷）加纳总统阿库福-阿多10日在讲话中强调，中加两国合作近年来不断发展深化，为加纳人民生活带来切实利益。

4月10日，加纳总统阿库福-阿多向中国驻加纳大使孙保红授予“加纳之星”荣誉勋章。新华网记者石松 摄

当日，阿库福-阿多为中国驻加纳大使孙保红举行欢送宴会并授予其“加纳之星”荣誉勋章。在致辞中，阿库福-阿多总结了近年中加两国不断扩大和深化的合作成果，并对中加两国共同发展的未来充满信心。他指出：“日前，中国与加纳签署了两国经济技术合作协定及中国援加纳詹姆斯敦渔港综合项目换文。这是两国务实合作的又一重大成果，为加纳人民的生活带来切实利益。此外，中国将继续在教育、科技及医疗领域推动加纳发展。”

4月10日，加纳总统阿库福-阿多致辞。新华网记者石松 摄

阿库福-阿多说：“中加两国的友谊将一如既往，虽然中加两国的政治制度不同，但两国近年来的合作成果正说明，国与国之间可以求同存异，通过对话合作，不断增强两国人民的理解互信，促进两国共同发展。”

孙保红表示：“近年来，我见证了中加两国经济贸易不断发展，两国人民交流联系不断加强。当前，中国在加纳开展了一系列建设与合作项目，中国也欢迎加纳积极参与‘一带一路’倡议，同中国一道实现合作共赢。”

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