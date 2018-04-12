中国驻英大使批评美挑起中美贸易冲突损人害己

中国驻英国大使刘晓明１１日在英国主流报纸《卫报》上发表署名文章，批评美国挑起中美贸易冲突损人害己。

刘晓明在文章中说，连日来，美国政府基于１９７４年贸易法３０１条款等国内法，接连宣布针对中国的贸易保护主义举措，中国被迫出台反制措施。中美两大经济体贸易摩擦升级。他认为，贸易战不得人心，不利于发展，不合乎潮流，应该也完全可以避免。

文章说，贸易战一旦爆发，将严重冲击全球多边贸易体制，使正企稳回升的世界经济蒙上阴影。“美国政府强行把国内法凌驾于国际法之上，强迫贸易伙伴作出让步，无异于把国际贸易秩序推入‘丛林化’深渊。面对美国的‘破坏规则之举’，中国别无选择，只能坚决反击！”

文章说，中国将坚定不移全面深化改革开放，敞开国门与各国深化经贸合作，这一基本国策不会改变。同时，中国一贯主张通过谈判磋商解决贸易纠纷。如果美国放弃单边主义和贸易保护主义，中国愿在相互尊重、平等互利的基础上与美国开展建设性谈判。

文章指出，“解铃还须系铃人”，无论是维护中美长远和根本利益，还是维护国际贸易秩序、促进世界经济健康发展，摒弃“零和”思维，重归谈判磋商才是正道。

刘晓明在文章中说，“得道多助，失道寡助”。近日欧盟委员会发言人表示，欧盟反对任何有违世贸组织规则的贸易措施。包括美国在内越来越多的各国各界人士也发出反对贸易保护主义的强烈呼声。只要国际社会团结一致，坚定捍卫国际贸易秩序和规则，坚决反对贸易保护主义，就一定能驱散“贸易战”阴云。（记者 顾震球）

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