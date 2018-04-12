调查"太过火" 特朗普如坐针毡起意炒米勒？

美国总统唐纳德·特朗普长年私人律师迈克尔·科亨的办公室遭突击搜查后，白宫方面就是否考虑革职“通俄”调查特别检察官罗伯特·米勒的口风显现微妙变化。

白宫发言人萨拉·桑德斯10日说，特朗普有权“炒掉”米勒，因为他觉得后者主持的调查“太过火”，应当结束。

国会参议院共和党和民主党“大佬”同一天敦促特朗普打消这一念头，让米勒完成调查。

【承压“引爆点”】

桑德斯10日说，特朗普有权解除米勒职务，“我们得到的建议是，总统当然有权作那样的决定。我觉得总统……认为这（米勒团队做得）太过分”。

白宫口风有变似与特朗普的律师科亨办公室9日遭搜查关联。特朗普得知搜查消息后怒火中烧，当晚与国防部长等官员商议叙利亚局势时一度围绕米勒的调查痛批大约4分钟。美联社报道，这次搜查表明“通俄”调查逼近特朗普“核心圈”，他的言辞才会如此激烈。

依照桑德斯的说法，特朗普不出席13日至14日在秘鲁首都利马举行的第八届美洲国家首脑会议，取消后续访问哥伦比亚的行程，留在国内重点审视美国对叙利亚局势的回应。但是，特朗普的国家安全团队讨论叙利亚局势时，特朗普却召集另外两名律师商议这次搜查。

特朗普无权直接革职米勒，但可以向委任米勒主持调查的司法部副部长罗德·罗森斯坦下这样的命令。如果遭拒，特朗普可以解除罗森斯坦的职务。

美国有线电视新闻网(CNN)10日以多名消息人士为来源报道，特朗普正考虑革职罗森斯坦，进而对米勒的调查施以更多限制。这些消息人士说，搜查是个“引爆点”，可能促使特朗普对米勒采取更激进的举动。

【警告“莫插手”】

桑德斯当天放出风声前，国会参议院共和党和民主党重量级人物警告特朗普不要插手，让米勒团队完成“通俄”调查。

国会参议院共和党二号人物约翰·科宁10日说，他相信特朗普不会革职米勒，“议员们正让白宫知道炒掉米勒将是个错误”。米勒一旦遭革职，会引发“连总统都无法预料”的后果。

按照参议院司法委员会主席查克·格拉斯利的说法，炒掉米勒对特朗普而言无异于政治“自杀”。“我对米勒有信心，特朗普也应该有，”他说，“对总统来说，谈论革职米勒将是（政治）自杀。总统就整件事说得越少，处境越好。”

格拉斯利告诉福克斯商业新闻电视台，围绕特朗普为影响总统选举结果而是否与俄方“串通”的调查，米勒团队可能“走入死胡同”，而革职米勒或许正中对方下怀。

相比共和党人，民主党籍议员似乎想“更进一步”，以立法形式保护米勒。

“如果总统考虑借这次突击搜查革职特别检察官米勒或插手‘通俄’调查一系列指令，民主党人只想对他说：别这么干，”参议院民主党领袖查克·舒默说，“这项调查至关重要……必须继续。”（闫洁）（新华社专特稿）

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