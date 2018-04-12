开放融通，中国为全球增长添动力(经济观察·聚焦开放共赢①)

数据来源：国家统计局

制图：张芳曼

“改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界！”习近平主席博鳌亚洲论坛年会开幕式主旨演讲思想深邃、掷地有声。40年来，中国人民极大解放和发展中国社会生产力，积极拥抱世界作出中国贡献。未来，中国将继续大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口。

是什么推动中国发生翻天覆地的变化？中国如何在对外开放中展现大国担当？中国对外开放重大举措，如何及早惠及中国、世界各国企业和人民？今起推出“经济观察·聚焦开放共赢”系列报道。

——编 者

1978—2017，经济总量由不足3700亿元跃至逾82万亿元；城镇人均可支配收入从343元增至36396元，贫困人口由7.7亿减至3000多万……

1978—2017，工业增加值、规上工业企业利润总额由1621.5亿元、599.35亿元分别提高到约28万亿元、7.5万亿元；货物进出口总额从355亿元飞升至27.8万亿元；外汇储备总额则由1.67亿美元增至3.1万亿美元……

今天，中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。翻开40年来壮丽画卷，“第二次革命”的辉煌成果令人振奋。

“在底子这么薄、人口这么多的国家，以高速度持续增长这么长时间，人类历史上不曾有过。中国改革开放以来的成绩堪称人类经济史上的一大奇迹。”北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫说。

“中国经济腾飞令世人瞩目”

40年来中国GDP年均增长约9.5%，对外贸易额年均增长14.5%

这是从贫困走向小康的巨变。1978年，中国经济规模仅占全世界4.9%，人均GDP尚不及最贫穷的撒哈拉沙漠以南非洲国家的1/3。40年后，仅2017年的中国经济增量，就相当于2016年澳大利亚经济总量。

40年来，按照可比价格计算，中国国内生产总值年均增长约9.5%；以美元计算，中国对外贸易额年均增长14.5%；按现行联合国标准，中国7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上。

“40年前，中国是世界上最贫穷的国家之一，正是通过坚定不移地推进改革开放，已经成为世界上最大的两大经济体之一，而且经济规模在未来还会继续增长。”联合国前秘书长潘基文说。

这是从短缺走向充裕的巨变。1978年，中国人购买粮油肉，凭票才得少许供应，一人一年丈许布票，城镇每百户家庭电视机拥有率13.8%。40年后，中国500多种主要工业产品中220多种产量位居世界第一，不少家庭已经享受了智能家居便利。

“中国经济腾飞令世人瞩目。”英国剑桥大学教授彼得·诺兰认为，“中国必将为世界做出更大贡献。”

这是从落后走向领先的巨变。看天空，C919大型客机、“鲲龙”AG600水陆两栖飞机首飞成功，仅去年一年中国成功完成17次宇航发射；看陆地，纯中国血统的“复兴号”跑出世界铁路最高运营时速，全球超过一半的大跨度桥梁都是中国造……从引进来到走出去，中国大门越开越大，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，是名副其实的“压舱石”。

“站在全球角度看，中国保持着较高发展速度，科技能力跻身世界前列，处于从中等收入向高等收入国家过渡阶段。”纽约大学教授、诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞表示，过去也有一些国家曾取得像中国一样的成绩，但是经济规模要比中国小得多，而且内部复杂性也不如中国。

“改革开放已经成为中国最鲜明的特征”

5年来中国高技术制造业年均增11.7%，日均新设企业由5000多户增至1.6万多户

40年来，中国取得了全方位、开创性成就，发生着深层次、根本性巨变。推动中国发生翻天覆地变化的力量是什么？聚精会神搞建设、坚持改革开放不动摇——习近平主席的主旨演讲给出了最好诠释。

改革开放，被视为中国社会生产力极大解放和发展的密码。“我身边很多企业家都表示，对中国的信心更强了，相信中国经济转型会越来越顺利。我感到改革开放已经成为中国最鲜明的特征。”澳大利亚前外长鲍勃·卡尔说。

这是解放思想的40年。从深圳蛇口到河北雄安，从小岗村到中关村……解放思想和改革开放相互激荡、观念创新和实践探索相互促进，敢闯敢试、敢为人先，积极性、主动性、创造性空前高涨，充分显示了13亿多人民作为国家主人和真正英雄推动历史前进的强大力量。

“实现现代化，我们走的是中国特色社会主义道路，是通过改革开放探索出来的。如果没有改革开放，中国人民的聪明才智无法激发出来，中国人民的奋斗精神无法激发出来，中国的各种体制机制也无法为现代化提供充分支持。”中国进出口银行董事长胡晓炼说，改革开放没有回头路，也不可能走回头路。

这是发展社会活力的40年。从过去一块肥皂、一盒火柴都由国家定价，到绝大多数商品和服务都是市场定价；从做生意担心被视为“投机倒把分子”，到创新创业蔚然成风……不断完善中国特色社会主义制度，不断破除阻碍发展的各方面体制机制障碍，改革开放激发出中国经济不竭动力。

“改革开放大幅度降低了中国经济制度成本，使这个最大的发展中国家成为全球增长最快的经济体。”北京大学国家发展研究院教授周其仁说。

特别是党的十八大以来，全面深化改革步稳蹄疾：简政放权，转变政府职能；打破垄断，促进公平竞争；减税降费，减轻企业负担；证照分开，优化营商环境……5年来，高技术制造业年均增长11.7%；全社会研发投入年均增长11%，规模跃居世界第二位；日均新设企业由5000多户增加到1.6万多户……中国制造正向中国创造大步迈进。

“我非常有信心，中国将会更加开放。”阿里巴巴董事局主席马云说。位居全球市值前10名的阿里巴巴集团，正帮助越来越多的人实现全球买、全球卖。

“中国扩大开放举措为世贸成员带来巨大利好”

2017年中国货物贸易顺差较上年减少784亿美元，连续两年明显下降

相当幅度降低汽车进口关税、同时降低部分其他产品进口关税，加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程，加快保险行业开放进程、放宽外资金融机构设立限制……“中国在扩大开放方面将采取一系列重大举措，为世贸组织成员带来巨大利好。”世界贸易组织首席经济学家罗伯特·库普曼说。

实践证明，改革开放是过去40年中国经济高速增长的动力之源，也必将是经济转向高质量发展的成功之路。而中国的高质量发展正在造福世界各国人民。“转向高质量发展，中国在开放条件下推进新一轮经济转型，将增强中国经济创新力和增长可持续性，为全球企业创造新机会。”国务院发展研究中心副主任王一鸣说。

转向高质量发展的中国，将为全球提供巨大的市场需求。中国居民消费能力持续提升，消费结构不断升级，将推动中国成为全球最大、成长性最强的市场。“每天都有新的增长，中国的城镇化进程取得显著成就。”法国前总理拉法兰说。

美国商会高级副会长薄迈伦也表示：“中国市场巨大吸引力是美国公司来华投资的原因。中国经济体量很大而且是增长中的市场，有很多美国公司都把在中国发展作为整体战略的组成部分。”

转向高质量发展的中国，将带动全球生产率的提升。过去5年，中国科技领域“独角兽”企业数已占全球36%，移动支付、电子商务、平台经济、共享单车、新能源汽车等跻身世界前列。中国科技进步和生产效率提升，将形成强大的正外部效应，促进全球走出生产率的低谷。

“我对中国经济充满信心，全面深化改革、扩大对外开放将为中国经济注入新动能。我们会积极拥抱新技术，把产品做得更好。”格力电器董事长董明珠说。

转向高质量发展的中国，推动全面对外开放，将成为建设开放型世界经济重要力量。2017年，中国货物贸易顺差较上年减少784亿美元，连续两年明显下降，服务贸易逆差继续扩大。今年，中国将确保放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施落地，放宽外资金融机构设立限制；完成修订外商投资负面清单工作，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度……

“习主席主旨演讲传递出积极信号，消除我们对于不稳定性的担忧，相信中国扩大对外开放能提供很多机会，我们希望能参与这些机会，在中国取得进一步成功。”新加坡通商中国主席李奕贤说。

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 03 版）

(责编：樊海旭、常红)