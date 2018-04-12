博鳌亚洲论坛会址。

本报记者 叶 子摄

4月11日，海南博鳌，阵阵海潮声中，博鳌亚洲论坛2018年年会落下帷幕。在中国改革开放40周年之际，在国际形势和世界经济正在发生深刻复杂变化之时，来自各国的2000多位各界嘉宾汇聚博鳌，共商合作共赢大计，意义更显重大。

今年论坛年会以“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”为主题，设立了60多场正式讨论，聚焦中国、关注亚洲、放眼世界。与会人士对此高度评价，认为此次论坛符合现实需要，回应了国际社会诉求，凝聚和扩大了反对贸易保护主义和单边主义、维护和推进全球化和自由贸易的共识，为亚洲和世界提供了“博鳌智慧”，必将对亚洲和世界经济产生深远影响。

聚焦中国

强大引擎促进世界经济复苏

此次论坛主会场所在地博鳌东屿岛，正处三江交汇、三岛相望之地。当地一名出租车司机告诉记者，首次论坛召开时，博鳌还是一个小渔村，镇里1.5万名居民守着自家田地和渔船生活。如今的博鳌，旅游、会展经济成为特色产业，景美人富，博鳌亚洲论坛成为交流对话的世界级平台，有“东方达沃斯”美誉。

博鳌的巨变，是中国改革开放成就的生动样本。在世界经济疲弱背景下，2017年，中国国内生产总值增长6.9%，对世界经济增长贡献率超过30%，5年来贫困人口减少6800多万，为各国发展树立榜样。

法国前总理拉法兰第一次来中国是上世纪70年代，如今他每年来华六七次。在他看来，中国变化体现在文化更开放、经济增长方式更绿色、出行方式更多元、政策措施更贴近时代。“中国是世界上最有智慧的国家之一。中国不想要复制西方模式，而是创造一个适合自己的、更加包容的增长方式。”法拉兰说。

在此次博鳌亚洲论坛开幕式上，习近平主席宣布了一系列扩大对外开放的重大措施，引发国内外强烈反响。

“中国将在下一轮全球化中发挥重要作用。”世界贸易组织首席经济学家罗伯特·库普曼对记者表示，习近平主席的演讲释放了很多很好的信息，中国不仅关注自身发展，还包括邻国和其他国家的经济发展，“一带一路”就是很好的例子。

“目前，西方国家出现逆全球化浪潮，亚洲经济需要新动能来推动持续发展，习近平主席此次演讲令人振奋、影响深远。”对外经贸大学前副校长林桂军对记者说。

关注亚洲

经济一体化程度高利好全球

国际金融危机以来，亚洲已成为世界经济中的亮丽风景，对世界经济增长贡献率约50%。《博鳌亚洲论坛·亚洲竞争力2018年度报告》显示，过去20年里，亚洲发展中经济体的经济年均增长6.8%，增长幅度高于世界其他地区。

“我认为，在未来10年，亚洲还会继续保持全球经济增长引擎地位。”欧洲智囊团荣誉主席、世界贸易组织前总干事拉米在接受记者采访时表示，目前全球生产体系非常清晰地表明，亚洲经济一体化程度已非常高。RCEP正在谈判，中国、新加坡、印尼、马来西亚、泰国等则通过打造全球供给链来实现经济整合，给世界经济带来希望。

林桂军表示，RCEP由东盟国家发起，必须坚决以高质量完成相关谈判，扭转逆全球化趋势，推动亚洲经济、贸易能够以更高速度增长，让亚洲在不确定的局势中成为稳定之锚。

博鳌亚洲论坛研究院执行院长杨希雨在接受记者采访时表示，“过去几十年亚洲经济奇迹主要得益于两个相互关联因素，一是亚洲特色的开放和创新，另一个是依托全球化潮流。”杨希雨说，“亚洲发展道路怎么走，说到底是推动亚洲经济一体化，从而实现共同发展和繁荣。”

放眼世界

构建更加开放包容的全球化

在此次论坛开幕式上演讲中，习近平指出，综合研判世界发展大势，经济全球化是不可逆转的时代潮流。与会人士也纷纷表示，目前相关结构性矛盾的根源，是现行全球治理体制同世界经济格局深刻变化不相适应造成的。各国必须主动适应经济全球化，改革全球治理体系，构建更加开放包容的全球化。

当前，贸易摩擦、金融风险、发展不均衡等不确定、不稳定风险显露，中美贸易摩擦引发全球关注。罗伯特·库普曼认为，中美贸易摩擦的整体影响会小于预期，但会带来更多不确定性。双方应在世界贸易组织机制下通过协商、谈判解决问题。

“现在有一种倾向，把很多问题归因于全球化，让全球化成为替罪羊，是不正确的。”亚洲开发银行副行长史蒂芬·格罗夫认为。

出席论坛的奥地利等6国领导人和联合国、国际货币基金组织的负责人一致认为，全球化不可逆转，开放、自由、共赢的贸易，符合亚洲、欧洲和世界其他地区的共同利益。

博鳌亚洲论坛候任理事长潘基文说，没有任何一个国家是一座孤岛。受到习近平主席启发，他认为世界各国应共建共荣，构建人类命运共同体。作为博鳌亚洲论坛理事会新任理事长，潘基文表示，“期望论坛能够立足亚洲、促进全球的共同繁荣和发展”。（记者 彭训文 叶 子）

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)