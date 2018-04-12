美国俄亥俄州3名20岁女子庆生因吸毒过量均丧生

人民网讯 据英国《每日邮报》网报道，美国俄亥俄州阿克伦（Akron）3名年龄均为20岁的女子在住宅内庆祝生日活动时可能因吸毒过量，10日晚上被警察发现死亡。

报道说，塔拉·威廉斯（Tara Williams）和阿什汀·安德雷德（Ashtyn Andrade）及科妮·科利尔（Courtney Collier）三人均已订婚并住在同一住宅内。三人为庆祝安德雷德20岁生日而在9日举行庆祝活动，由于科妮·科利尔10日没有去上班，她的男友及她妈妈凯利（Kellie Collier）联系了警方。警察在随后进行的福利检查时发现她们已经死亡。科利尔和威廉斯据说都在阿克伦（Akron）同一家麦当劳工作。

阿克伦警方说，他们10日晚上7点40分检查那所住宅，敲门时无人响应。当他们通过窗户向内看时，发现一名女子倒在地板上。之后，警察破门而入，发现另外两名女子也倒在地板上。消息人士说，三人可能都是9日或10日凌晨吸毒过量致死，但确切的死因及死亡方式需要通过毒理化验才能确定，而化验可能在几个星期后才会出结果。

根据医疗检察官的报告，警察在厨房柜台上发现粉末残留、两个吸管和一美元钞票。警察称，三名女子可能是因为毒品加芬太尼死亡。芬太尼是合成类鸦片，比海洛因强度高50倍。（老任）

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