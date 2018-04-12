习近平同出席博鳌亚洲论坛2018年年会的中外企业家代表座谈

4月11日，国家主席习近平在海南省博鳌同出席博鳌亚洲论坛2018年年会的中外企业家代表座谈。

新华社记者 李学仁摄

本报海南博鳌4月11日电 （记者管克江、杜尚泽、丁汀）国家主席习近平11日在海南省博鳌同出席博鳌亚洲论坛2018年年会的中外企业家代表座谈。

习近平强调，我们对中国经济的前景是乐观的。方向决定道路，道路决定命运。中国现在的大方向就是实现“两个一百年”奋斗目标。我们走的道路是中国特色社会主义道路，是坚持改革开放的道路。我们对未来充满信心。我们要加满油、把稳舵、鼓足劲，付出异乎寻常的努力，推动新时代中国经济由高速增长转向高质量发展，从量的扩张转向质的提升，从“有没有”转向“好不好”。中国的改革只有进行时，没有完成时。我们要扩大对外开放不停步，我们改革的步伐不会停歇，开放的大门不会关闭。我们要让制度更加成熟定型，让发展更有质量，让治理更有水平，让人民更有获得感、幸福感、安全感。我们要坚定不移发展开放型世界经济，为亚洲和世界发展作出中国贡献，欢迎搭乘中国经济快车，分享中国改革、开放、发展的成果。中国将为国内外企业家投资创业营造更加宽松有序的环境。希望各国企业家在中国改革开放新征程中施展更大作为，得到更大发展。

习近平指出，中国提出“一带一路”倡议，就是要让中国的改革发展造福人类，推动实现共赢共享发展。“一带一路”倡议一切都在阳光下运行。我们不搞小圈子，也不搞强买强卖。我们正在推动制定东亚经济共同体蓝图，共同推进亚太自由贸易区建设。

泰国正大集团董事长兼首席执行官谢国民、中国远洋海运集团有限公司董事长许立荣、美国商会高级副会长薄迈伦、日本丰田汽车公司会长内山田竹志、美国德勤全球主席柯睿尚、台湾地区冠捷科技有限公司董事局主席兼执行总裁宣建生、韩国SK集团董事长崔泰源、英国保诚集团执行总裁韦尔斯、美国黑石集团主席兼首席执行官苏世民等9位企业家代表在座谈中先后发言，他们高度评价中国改革开放取得的伟大成就，赞赏中国为推动世界经济增长作出的突出贡献。他们表示，习近平主席在论坛年会开幕式上宣布的中国扩大开放的一系列新的重大举措令人鼓舞振奋，对世界发出了有利于推进全球化进程的积极信息。中国的改革开放力度前所未有，中国的发展为外资提供着持续不断的良好的发展前景。他们愿把握机遇，积极参与中国的改革开放进程，共建“一带一路”，实现企业更大发展，共同推动亚洲和世界经济走向繁荣。

中外企业家代表等70余人参加座谈。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等出席座谈。

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 01 版）

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