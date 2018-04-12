“中毒”俄前特工女儿出院 安顿在“安全地点”

英国医院方面10日说，俄罗斯前特工谢尔盖·斯克里帕尔的女儿尤利娅已经出院，安顿在一处“安全地点”。

索尔兹伯里地区医院主管克里斯蒂娜·布兰沙德告诉媒体记者，“这是一个重大里程碑”，但出院不意味着尤利娅不再需要治疗。

尤利娅及其父亲3月4日在位于英国首都伦敦以西160公里的索尔兹伯里街头昏迷。两人在索尔兹伯里地区医院度过危险期后，逐渐恢复意识。

布兰沙德介绍，现年33岁的尤利娅比父亲康复得快，后者情况也在持续好转。布兰沙德说：“这两名病人治疗效果非常好，但处于不同的康复阶段。”

她没有细说斯克里帕尔的最新情况，也没说他何时可能出院。斯克里帕尔现年66岁。医院方面6日说，斯克里帕尔已脱离危险，正“快速”康复。

布兰沙德说，尤利娅已被带到一处安全地点；为保护病人隐私和安全，院方不会公开地址。尤利娅先前通过警方发表一份声明，请求公众尊重她本人和家人的隐私。

俄罗斯驻英国大使馆10日晚些时候在社交媒体“推特”上祝贺尤利娅出院，但暗指英方“扣人”，称俄方需要英方拿出尤利娅自愿接受这些安排的“有力证据”。

英国媒体报道，俄驻英大使馆先前提出领事探视尤利娅，遭到她拒绝。尤利娅是俄罗斯籍，住在俄罗斯，“中毒”前一天刚到英国，本来是想陪父亲过复活节。

媒体披露，为确保二人安全，英方有意把这对父女送到美国，让他们在那里获得新身份、开始新生活。

尤利娅并非第一个因“中毒”住院并出院的当事人。最先救助这对父女的一名英国警察同样“中招”，貌似病情不严重，先行出院。

英国认定尤利娅和父亲中了苏联研制的“诺维乔克”神经毒剂，因而指认俄罗斯策划“毒剂袭击”。俄罗斯否认英方指认，反指英方“自导自演”。这起事件触发两国外交风波，升级为双方互相驱逐外交官，英国的多个盟国加入其中。

英国警方所掌握线索显示，尤利娅和父亲可能是在家门口遭遇“毒剂袭击”，他们住宅前门把手上的神经毒剂浓度最高。

斯克里帕尔家住索尔兹伯里市克里斯蒂米勒路。路透社报道，作为一名遭英方策反的俄方前特工，斯克里帕尔没有隐姓埋名，2011年在英国购买的这处房产是真名登记。

斯克里帕尔1999年从俄罗斯情报总局退役，2004年在莫斯科被捕，2006年由法庭判处13年监禁，罪名是向英国军情六处提供俄罗斯在欧洲国家特工人员名单。根据2010年一份美俄落网间谍交换协议，他获释赴美，后定居英国。（王宏彬）（新华社专特稿）

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