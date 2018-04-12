汇聚全球智慧 建设创新国家

党的十八大以来，中国围绕创新驱动发展战略，加快推进以科技创新为核心的全面创新，创新型国家建设取得丰硕成果：天宫、蛟龙、天眼、悟空、墨子、大飞机等重大科技成果相继问世，部分产业走在世界前列；科技进步对经济增长的贡献率从2012年的52.2%提高到2016年的56.2%，有力推动了产业转型升级。党的十九大提出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑；加快建设创新型国家，到2035年跻身创新型国家前列。

人才是建设创新型国家的关键资源。我们要建成创新型国家，必须拥有一支能打硬仗、打胜仗的战略科技力量，必须拥有一支国际一流的人才队伍。

我国是一个人力资源大国，拥有世界上最大规模的科技人才队伍，这是我们的优势，但人才国际竞争力与发达国家相比还存在差距。《2017年全球人才竞争力指数报告》显示，美国、日本等国家人才竞争力处于全球第一梯队，我国在全球118个国家中排名属于中等水平，特别是在人才队伍结构、人才政策开放度、人才发展环境品质等方面差距明显，这在一定程度上影响了创新型国家建设的步伐。

我们始终着眼完成服务创新型国家建设这一重大任务，始终聚焦解决影响创新型国家建设的人才短板弱项，始终围绕创新型国家建设对人才规模、人才素质的基本需求，树立全球视野、保持开放思维，对标国际标准、汇聚全球智慧。

“一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。”近年来，国家连续为人才培养、引进、使用开出良方：2008年开始实施“千人计划”；2012年正式启动“万人计划”，引进了数万名海外高层次人才，培养造就了一批本土顶尖人才……但是，创新型人才结构性矛盾仍然突出，世界级科技大师缺乏、领军人才和尖子人才不足、工程技术人才培养同生产和创新实践脱节等问题依然存在。未来，我们应当进一步聚焦战略科技人才、成果转移转化人才、产业领军人才和青年人才培养开发，加强战略性人才资源储备。同时，也要探索建立海外精准引才模式，采用大数据、云计算等技术绘制“全球高端人才地图”，掌握世界范围内高端人才的分布和供给情况，并且按照行业、产业需求研究制定并定期发布引才用才指导目录，动态匹配人才供给与需求，不断优化创新型人才结构。

十九大报告提出，要实行更加积极、开放、有效的人才政策。这需要我们加快构建具有国际竞争力的引才用才制度体系，聚焦建立全球人才联系合作网络，研究制定更加有利于海外人才资源刚性引进、柔性使用、就地开发和离岸创新创业的人才政策；聚焦海外战略科学家及其团队引进，研究制定全流程的服务、保障、落地政策；探索实行技术移民制度，制定灵活便利的人才签证政策，加快资格互认进程，落实保障海外人才合法权益的政策措施，确保海外高层次人才引得进、留得住、用得好。

（作者为北京市委组织部人才工作处处长）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 23 版）

(责编：冯人綦、王吉全)