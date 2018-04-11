综合消息：多国分析人士批评美国政府破坏多边贸易体系

新华社北京４月１１日电综合消息：多国分析人士批评美国政府破坏多边贸易体系

新华社记者

针对近期美国政府对华挑起贸易摩擦的举措，连日来，多国分析人士表示，美国政府的这些做法正是其“不自信”的体现，只有坚持对话才能解决贸易纠纷，美方相关举措将破坏多边贸易体系。

美国保护主义“损人害己”

分析人士认为，美国保护主义损害贸易伙伴的同时，也会让自身承受高昂代价，还可能殃及其他国家。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之认为，美国政府的举动是“错误决策”。短期看，贸易保护主义会增加消费者压力、提高企业成本；中长期看，会削弱美国企业竞争力，甚至可能引发世界范围内的经济衰退。

濑口清之说，美国从中国进口的产品约七成来自在华的美国企业，美国政府一旦提高进口关税，美国企业自身将受到最大、最直接的打击。

德国《商报》的评论文章认为，美国政府通过推行保护主义政策，只能学到一个基本外贸常识，即关税导致的高成本将最终由美国企业和消费者买单。

阿拉伯投资者联盟主席贾迈勒·巴尤米说，美国的贸易保护主义由来已久，联合国贸易和发展会议就指责美国多次夸大倾销和知识产权侵权等问题。

单边主义做派或将贻害世界

分析人士认为，在全球经济相互依存的时代，美国政府奉行的单边主义做派，对世界经济有害无益。

曾担任南非驻华经济参赞的优素福·亚当表示，美国的单边主义行为很可能将世界经济置于危险边缘。亚当说，其他国家不应保持沉默，应尽早采取应对措施。

德国工商大会总经理马丁·万斯莱本表示，当今世界经济你中有我、我中有你，无视国际规则和协定挑起冲突，没有赢家。

德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔也认为，国际贸易冲突升级将导致全球经济发展明显降温。

巴尤米表示，单边主义于事无补，贸易纠纷可以在多边机制下谈判解决。

濑口清之呼吁，日本、欧盟和东南亚国家联盟成员国应与中国一道，向世界展示共同反对美国相关做法、坚决维护自由贸易的强烈决心。

中国定力赢赞誉

肯尼亚肯雅塔大学经济学讲师肯·奥根博认为，针对美方的错误行为，中国的应对之举“坚定而冷静”。

奥根博说，中国的态度表明多边贸易规则不容破坏，这将鼓舞其他国家对美国贸易壁垒说“不”，提升其他国家对经济全球化的信心。“中国不仅在捍卫自身利益，更是在捍卫全球多边贸易体系。”

英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆认为，美国越来越强调自身利益、强调贸易保护，为了一点利益就大动干戈，限制别国发展，这正体现了美国“不自信”。

同时，熊榆称赞说，中国开放的程度越来越高，这是国家发展到相当水平后展现出的国际担当，与美国当下的理念形成鲜明对比。（执笔记者：宿亮，参与记者：钱铮、温希强、杨元勇、郑思远、金正、荆晶、朱晟）

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