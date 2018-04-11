“南美安全论坛”在京举行

人民网讯 日前，由中国海外安全研究所、保赛固公司（PROSEGUR）联合举办的企业走出去之南美安全论坛暨中国海外安全研究所安全官委员会第十期研讨会，在北京成功举办。论坛主题为“南美洲安全形势与对策”，重点就中国公民和企业在南美洲面临的安全风险和防范措施进行深入研讨。

中国海外安全研究所所长施忠华致辞表示，作为中国海外安全研究的专业智库，以前瞻性的视野对中国海外利益面临的安全风险进行分析、研判、评估和应对，推动产、学、研、用紧密结合，希望通过定期举行研讨会等沟通形式，让企业更了解海外不同地区独特的政治、经济、人文环境及安全形势，为企业安全风险防控提供先进的管理视角和最佳实践样本。

论坛上，来自中国海外安全研究所的专家学者和来自保赛固公司西班牙总部的专家团队一起，就中拉合作前景展望、拉美地区安全形势分析、拉美地区安全培训开展、采掘业和基础设施建设等行业安全管理案例等同与会代表进行了交流，来自中国工商银行、中国电建集团国际工程有限公司和中国石油海外勘探开发公司的有关职能部门负责人分别就本单位拉美地区的安全管理工作经验同与会代表进行了分享。

此外，围绕拉美地区安全形势与对策主题，来自中国石油、工商银行和保赛固公司的专家们也同与会企业代表进行了热烈的互动交流。

本次论坛，共有来自企业和研究机构约100名代表受邀参会。（曲翔宇）

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