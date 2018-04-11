“中国扩大开放新举措令人振奋”

“习主席的演讲释放出清晰而强有力的信号，那就是中国将坚定不移扩大开放。作为跨国金融企业代表，我异常振奋、非常赞同并产生了强烈共鸣。”83岁的日本企业家、欧力士集团资深董事长宫内义彦说，我更加坚信，中国金融行业的国际竞争力将会比过去40年提升得更快、更好，也更加坚定了欧力士在新时代加大在华投资力度、更加积极参与中国金融领域的决心。

习近平主席在演讲中指出，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。

“听到习主席这么说，我感到有些意外。要知道，很多国家的金融行业对于开放比较保守。”宫内义彦说，习主席宣布的中国政府下一步加大开放的举措涉及的领域广泛，扎实而具体，这对中国、亚洲乃至全世界的未来发展前景都是一个重大利好，也为中国和世界经济的发展创造了新机遇，世界对于中国的信心将进一步加强。

“2018年是中国改革开放40周年，也是《中日和平友好条约》缔结40周年。我是中国改革开放、中日经贸关系不断发展的参与者和见证者。”宫内义彦说，早在改革开放初期，欧力士集团就投身到中国金融产业建设中，积极开展创新合作，在1981年携手中信集团，成立了中国第一家中外合资融资租赁公司——中国东方租赁有限公司。“作为集团创始人之一，我亲眼目睹了中国发生的翻天覆地的变化。”

进入21世纪，欧力士集团积极与中科院、中国铁路、中国水务等行业领军企业开展合作。特别在近年来，更是迅速响应并参与到中国倡导的“一带一路”建设中去，先后与辽宁省政府、大连市政府、中信集团、中国科学院控股有限公司等企业签署战略合作协议，持续在科技、金融、医疗、物流、环保、新能源等领域投资。

“开放合作才能互利共赢，这对于推动中日关系良性发展尤其重要。”宫内义彦说，中国是世界经济重要动力源，中日互为重要近邻，两国经济处于不同发展阶段，产业互补性极强，合作潜力巨大。加强开放和交流合作，既能推动日本经济重回增长轨道，也能助力中国经济发展，并促进亚洲乃至全球的协同发展，真正实现双赢甚至多赢。

“在新时代，随着‘一带一路’倡议持续推进，外资企业迎来了新的发展机遇。”面对未来，已是耄耋之年的宫内义彦充满信心，作为一家在全球40个国家和地区拥有分支机构，全球员工近4万名的国际化综合金融集团，我们将紧抓发展契机，顺应新时代潮流，携手更多的海外投资者投资、建设、开发中国市场，并在中国企业“走出去”过程中提供积极有效的金融服务，促进合作互利，实现共赢共享发展。

(责编：王仁宏、曹昆)