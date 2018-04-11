思想力量 引领时代（记者手记）

记者声音：

金句迭出、动人心弦。聆听演讲，人们沉浸在亲睹大国领袖风采的兴奋中。

习近平主席4月10日在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表的主旨演讲，时机关键、全球关注，将以其深邃思想和重大意义而载入史册。

纵向看历史。中国的改革开放走过了40年历程。如果说刚开始是“摸着石头过河”，是从无到有地去闯，现在我们踏上了更加注重顶层设计，从好到更好的新征程。

横向看世界。经济全球化带来了开放与繁荣，但也存在着不足。一些国家产生了反全球化情绪，一些国家贸易保护主义、单边主义抬头。面对大发展大变革大调整的时代，各国需要做好一道选择题。

聆听习近平主席的演讲，品悟中国改革开放40年伟大成就，我们能够得到这样的重要启示：一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？习近平主席对这些时代之问给出精辟答案。和平合作、开放融通、变革创新三个时代潮流滚滚向前，中国郑重呼吁世界各国人民努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。

习近平主席的演讲逻辑严密，环环相扣，动人心弦。我在现场看到，论坛主会场内人们个个聚精会神，有的埋头做笔记，有的挺直了身子凝视前方，沉浸在亲睹大国领袖风采的兴奋中。

循着构建人类命运共同体的历史和现实逻辑方向，习近平主席引申到中国行动，宣布了中国一系列扩大开放的重大举措。金句迭出，这是会场掌声最热烈最密集的地方——“这些对外开放重大举措，我们将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢”“努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民”“成功属于勇毅而笃行的人”……人们进一步领悟到，开放是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是中国以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。

澳大利亚前外长鲍勃·卡尔对我说，这是他听到的最有历史价值的演讲之一，习近平主席不仅为中国确定了发展的航向，也给世界指明了前进的方向，充满了远见。

我不由得想起去年初习近平主席在达沃斯论坛发表的演讲。那篇演讲被誉为“冬日的阳光”，驱散了逆全球化思潮带来的阴霾。

俄国大文豪托尔斯泰曾说过：“思想，就是推动自己和全人类的生活的力量。”而今从习近平主席的演讲中，我们切实感触到引领时代的磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 05 版）

(责编：王欲然、徐祥丽)