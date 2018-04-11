陷造假、摆拍丑闻，BBC纪录片令粉丝“幻灭”

“神作”“史诗级巨作”……对于英国广播公司(BBC)出品的纪录片，无论是观众还是业界，一向都不吝溢美之词。但近日BBC的纪录片《人类星球》却被爆内容造假，此说法目前已得到BBC证实。除了赤裸裸的情节造假，BBC还多次被爆摆拍丑闻。

英国多家媒体日前称，《人类星球》中关于巴布亚新几内亚科罗威人住在树屋的情节是假的。该剧集介绍称，科罗威人为躲避野兽，只能在距离地面35米的树屋上居住。片中，当地人攀爬高耸树干的情景，让很多观众深感震撼。然而，有冒险家亲临此地后竟发现，这一切都是BBC工作人员一手打造的。部落成员坦言，他们住在平地上，所谓的树屋是为了配合拍摄临时搭建的。当地人还表示，片子播出后，很多游客都慕名而来，对他们在树屋的生活表示担心。BBC对此回应称：“我们已经重新看过《人类星球》中对当地人习俗的描写，发现部落搬到树屋居住的情节不准确。”

事实上，这并不是BBC纪录片首次被爆造假，该公司去年发布的《隐秘的澳大利亚》就存在这个问题。在这部纪录片中，澳大利亚土著居民在为一位去世的朋友守灵时喝酒，这个场景被写成派对，这些居民还被描述为“酗酒上瘾”。事件遭曝光后，BBC表示道歉认错。

除了实打实的内容造假之外，摆拍也是BBC纪录片备受诟病的问题之一。《沙漠：火炉中的生活》主要记录了蒙古国游牧民族的生活，其中有一段描述他们如何应对狼群的攻击。但是由于找不到野狼，摄制组就找来一只被驯化了的狼凑数。而片中“野狼”听到枪声仓皇逃窜的情景，其实是在驯养员的指挥下完成的。在《冰冻星球》中，北极熊产仔的画面被爆是在荷兰一家动物园中拍摄的，连雪都是假的。不过BBC表示，在野外拍摄北极熊产仔是完全不可能的——一旦摄像机被发现，北极熊要么杀死宝宝，要么杀死摄像师。

对于摆拍问题，很多纪录片粉丝都表示“幻灭”。不过也有人表示，有关自然的纪录片不可能达到百分之百的真实，摆拍或者经过特殊处理的画面，应该进行标注，否则就是造假。（杜天琦）

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