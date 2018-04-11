中毒前俄间谍女儿被秘密安置 俄罗斯质疑英国“销毁证据”

英国媒体10日披露，在英国中毒的前俄间谍斯克里帕尔的女儿尤利娅，已于9日低调出院。在这起引发西方与俄罗斯外交战的中毒事件发生一个多月之后，英俄两国仍互相指责对方是幕后真凶。在英国迟迟拿不出俄罗斯投毒的证据之际，俄罗斯开始反击，指责英国的一系列处置措施似有销毁证据之嫌。

据英国广播公司(BBC)10日报道，收治斯克里帕尔父女的医院对外证实，尤利娅已经在9日出院，并被安置在一个安全的地方。此外，上周已经脱离危险的斯克里帕尔正在逐步康复，他也将在适当时候出院。

俄罗斯驻英国使馆对尤利娅恢复健康表示祝贺，但表示俄方要求探视尤利娅的申请仍未得到英国官方的批准，外界也不清楚尤利娅被英国当局安置在什么地点。俄新社10日援引俄军事专家尼古林的话称，尤利娅快速康复表明，她并没有感染英国宣称的神经毒剂“诺维乔克”。如果是感染这种毒剂，受害者除非在中毒1分钟之内迅速使用解毒剂，否则根本不可能康复。这一切再次证明英国正在对俄罗斯发动舆论战。

俄罗斯卫星网10日报道称，俄驻英使馆发言人表示：“与斯克里帕尔案有关的建筑将被拆除的消息，证实英国已走上毁灭重要和有价值证据之路。我们在斯克里帕尔的宠物、他们父女被发现的公园座椅等都看到了类似情况。自3月4日(中毒案发生之日)起，英方尽一切可能阻止我们接近该刑事案件。”该发言人也称，斯克里帕尔父女中毒后，英国不履行维也纳领事关系公约和双边领事公约，禁止俄外交官探视。

俄罗斯《观点报》10日称，针对英美两国情报机构建议斯克里帕尔父女隐姓埋名移居美国，俄常驻联合国代表涅边贾表示，这一消息本身就说明问题。他说：“从报纸上我们得知，美国中情局建议他们用新名字藏身美国。这意味着，我们可能永远无法见到这起事件的最重要证人。”（纪双城 柳玉鹏）

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