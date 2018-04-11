时代之问的中国答卷（望海楼）

适逢中国改革开放40周年，国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上，发表了题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲。他强调各国要顺应时代潮流，坚持开放共赢，勇于变革创新，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进；中国将坚持改革开放不动摇，继续推出扩大开放新的重大举措，同亚洲和世界各国一道，共创亚洲和世界的美好未来。

世界媒体注意到，就“人类社会向何处去”“亚洲前途在哪里”的“时代之问”，习主席提出精辟见解。

面对复杂变化的世界，只有不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，才能把握历史规律，认清世界大势，进而才能就前进的道路做出正确的抉择。在习近平看来，当今世界，需要把握好三大历史潮流，也就是历史规律——和平合作的潮流、开放融通的潮流、变革创新的潮流。

这是积中国40年改革开放的经验启示。40年来，中国之所以取得历史性进步，离不开全体人民紧扣和平与发展的时代主题，上下求索，与时俱进，锐意进取，敞开胸襟、拥抱世界。习近平指出，中国人民坚持对外开放基本国策，打开国门搞建设，成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折。

这是积中国40年外交实践的经验启示。中国长期坚持独立自主的和平外交政策，在维护国家主权、安全、发展利益的同时，寻求构建全球伙伴关系网，在对外关系中突出和平与发展的时代主题，强调和平发展的共同性、包容性与开放性，而且为和平与发展的时代主题增添了“合作”与“共赢”的色彩。

时代潮流之下，世界免不了遭遇逆流、潜流和扰流。冷战思维、你输我赢、零和博弈还大有市场，妄自尊大、恃强凌弱、以邻为壑还时有显现，封闭守旧、排斥变革不乏其人。特别是在世界多极化和经济全球化加速发展的今天，单边主义与多边主义的矛盾以及保护主义与自由贸易的矛盾还很突出，为一己之私宁愿对抗、不愿对话的冲动依然存在。实现和平、发展、合作、共赢，任重而道远。

正是从顺应、引领和推动时代潮流，携手应对全球性挑战出发，习近平指明了中国特色大国外交新路，并向世界提出推动构建人类命运共同体、构建新型国际关系的倡议。这一倡议得到越来越多国家和人民欢迎和认同。在上述演讲中，习近平提出，面向未来，希望各国人民同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。这是对“时代之问”的最好回应，也昭示了破解“时代之问”、推动构建人类命运共同体和新型国际关系的五大路径。

时代潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。中国勇立时代潮头，从容应对国际风云激荡，决意走出一条与历史上传统大国不同的、具有中国特色的民族复兴之路和大国外交新路。

习近平曾指出，“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局。”随着综合实力不断提升、日益走近世界舞台中央，中国在国际上的影响力、感召力、塑造力愈加显现，同时随着中外交融性、关联性、互动性不断增强，受到外部影响也会加大。

有着40年改革开放的厚重积累，有着对当今时代潮流和国际大势的正确认识和把握，有着对新时代新征程的顶层设计和总体布局，凭着忧患意识、底线思维、战略定力，中国特色大国外交新路必将越走越宽广，也会为解答“时代之问”提供更加有效的中国方案。

（作者为国际问题专家）

(责编：樊海旭、常红)