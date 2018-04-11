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世界级领导人的情怀 负责任大国的担当

——国内外人士高度评价习近平主席在博鳌亚洲论坛开幕式上的主旨演讲

本报记者  彭训文  叶  子

2018年04月11日07:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为3名外国记者在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式现场合影。
　　本报记者 杨 迅摄

　　图为博鳌亚洲论坛的分论坛现场。
　　本报记者 孟祥麟摄

　　4月10日，海南博鳌，阳光明媚，海阔帆舞。2000多位中外嘉宾相聚一堂，共商亚洲和世界发展大计。中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表了题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲，为构建人类命运共同体、共创亚洲和世界的美好未来描绘了光辉前景。

　　习近平主席的演讲，赢得会场内外人士高度评价。他们在接受本报记者采访时表示，习近平主席的演讲高屋建瓴，振聋发聩，发人深思，鲜明发出中国声音、阐明中国立场、提供中国智慧，充分展现了大国胸怀、大国精神和大国气魄。

　　改革开放创造人间奇迹

　　“天道酬勤，春华秋实。”2018年是中国改革开放40周年。40年来，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。如今，中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。习近平这样总结其中经验：40年来，中国人民始终艰苦奋斗、顽强拼搏，极大解放和发展了中国社会生产力；40年来，中国人民始终上下求索、锐意进取，成功开辟出一条中国特色社会主义道路；40年来，中国人民始终与时俱进、一往无前，充分显示了思想引领、制度保障和13亿多人民推动历史前进的强大力量；40年来，中国人民始终敞开胸襟、拥抱世界，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。

　　“超级激动。”现场聆听习近平演讲后，美国房地产企业莱纳国际总裁马林对记者这样形容自己的心情。他表示，中国改革开放成果显著，创造了巨大奇迹。这些年来，中国和世界都发生了变化，中国的变化尤其让人惊叹，比如大量人口摆脱贫困，在世界经济中地位不断提升，成为世界稳定的重要力量。“我相信，任何人回头看中国过去40年间取得的成就都会感到惊讶，我希望中国继续推进全方位对外开放。”

　　中国与全球化智库中心主任王辉耀表示，在改革开放40年的节点上，习主席向全世界庄严宣告中国将扩大开放，既总结了经验，又展望了未来，既高瞻远瞩、高屋建瓴，又脚踏实地、具体落实，体现了习主席作为大国领袖，坚定不移推动全球化、增进各国人民福祉的决心与诚意。

　　“习主席向世界坚定表示，中国开放的大门只会越开越大，给我们华商极大信心。”香港豪都国际有限公司董事长屠海鸣对记者表示，今天的论坛开幕式有很多国家政要参加，也吸引了各国企业家、学者前来，体现出中国将扩大对外开放、构建人类命运共同体落实到具体行动中，表明中国不仅关注自身发展，还倡导与世界共享中国机遇、中国智慧。

　　“中国的改革开放是历史上从来没有过的革新和变革。正是因为如此，现在我们能从容自信处理国内外各种问题。”缅甸中华总商会荣誉会长杨钏玉对记者说。

　　中国为经济全球化“加油”

　　习近平表示，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。在扩大开放方面，他宣布中国将采取大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等4个重大举措，并强调将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。

　　国家行政学院教授许正中说，习主席强调大幅度放宽外资准入，有利于将中国发展目标和世界市场一致化，这是巨大进步；创造更有吸引力的投资环境，有利于吸引更多外资、招才引智；加强知识产权保护，对未来竞争十分重要，特别是当技术变革进入迭代叠加时代时，有利于各类人才不断创新。而主动扩大进口，既有利于促进进口来源地多元化、避免与某些国家的贸易摩擦，又有助于实现立足国内，把国际市场“引进来”。

　　在现场聆听习近平主旨演讲的荷兰驻华记者马索·文克告诉记者，扩大开放的四大举措非常具体清晰，尤其是今年11月将在上海举办首届中国国际进口博览会，他很关注。“我认为这是很好的活动。”

　　中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文对记者表示，习主席阐述了中国在对外开放方面将采取4个重大举措，是一种自上而下的动员，是中国新一轮改革开放的“发令枪”。同时，目前经济全球化受到恐怖主义、民粹主义、保护主义威胁，他的讲话像给全球经济这架天空中飞行有些乏力的大飞机重新“加油”。

　　“国际社会现在有些迷茫，习主席宣布的一系列对外开放重大举措，将使全世界变得更清醒，对未来充满信心。”王文说。

　　“习主席向全世界展示了他的心胸和情怀，展示了中国作为一个负责任大国的态度和担当，非常讲信用、非常透明。”杨钏玉表示，经济全球化的趋势是不可阻挡的，实行贸易保护主义的国家只会错失未来发展机遇。中国欢迎各国搭乘中国发展“顺风车”，与倡导贸易保护主义的国家形成了鲜明对比。

　　“一带一路”助推人类命运共同体

　　习近平主席表示，共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖；同时强调要把“一带一路”打造成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台；向着构建人类命运共同体的目标不断迈进，共创亚洲和世界的美好未来……这些鼓舞人心的话语，让全场多次爆发热烈掌声。

　　巴基斯坦前总理阿齐兹表示，很多国家提出了类似倡议，但是并不像中国提出的“一带一路”那么清晰和综合化，无论是从深度、广度和影响力方面都不能相提并论。他认为，“一带一路”强调各个国家间经济的可连接性，因为这种互联互通，经济才能得以发展。

　　“‘一带一路’不仅是中国的福祉，也是整个人类的福祉。”巴基斯坦独立新闻社记者瓦吉德·汗说，习近平主席提出的“一带一路”倡议是一个伟大的愿景，为中国和其他国家的未来发展提供了蓝图。这一愿景将带领中国更为发达、繁荣、现代和创新，参与这一倡议的国家和地区也将获得繁荣与发展。

　　巴基斯坦是中国“一带一路”倡议的积极参与者，目前巴基斯坦正在中巴经济走廊框架下开展多个项目，并正从这些项目中受益。“我相信在未来几年，‘一带一路’建设将为中国及相关国家带来发展机遇，也有助于在公平、正义和平等基础上建立全球化。将来，人类命运共同体的梦想将会实现。”瓦吉德·汗说。

　　“‘一带一路’是一个非常伟大的倡议。”向上金服首席执行官袁成龙对记者说，目前经济发展越来越成为一项全球性话题，“一带一路”建设使资源得到有效配置，不仅带动基础设施建设，更会带动相关国家服务业、金融业等实现创新发展。

　　好未来教育集团总裁白云峰表示，习主席强调“一带一路”建设、推动构建人类命运共同体，令人倍感鼓舞。这需要教育先行，用教育推动各国民心相通，构建起人类命运共同体的基础设施。

(责编：樊海旭、常红)
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