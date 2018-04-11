世界级领导人的情怀 负责任大国的担当

图为3名外国记者在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式现场合影。

本报记者 杨 迅摄

图为博鳌亚洲论坛的分论坛现场。

本报记者 孟祥麟摄

4月10日，海南博鳌，阳光明媚，海阔帆舞。2000多位中外嘉宾相聚一堂，共商亚洲和世界发展大计。中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表了题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲，为构建人类命运共同体、共创亚洲和世界的美好未来描绘了光辉前景。

习近平主席的演讲，赢得会场内外人士高度评价。他们在接受本报记者采访时表示，习近平主席的演讲高屋建瓴，振聋发聩，发人深思，鲜明发出中国声音、阐明中国立场、提供中国智慧，充分展现了大国胸怀、大国精神和大国气魄。

改革开放创造人间奇迹

“天道酬勤，春华秋实。”2018年是中国改革开放40周年。40年来，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。如今，中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。习近平这样总结其中经验：40年来，中国人民始终艰苦奋斗、顽强拼搏，极大解放和发展了中国社会生产力；40年来，中国人民始终上下求索、锐意进取，成功开辟出一条中国特色社会主义道路；40年来，中国人民始终与时俱进、一往无前，充分显示了思想引领、制度保障和13亿多人民推动历史前进的强大力量；40年来，中国人民始终敞开胸襟、拥抱世界，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。

“超级激动。”现场聆听习近平演讲后，美国房地产企业莱纳国际总裁马林对记者这样形容自己的心情。他表示，中国改革开放成果显著，创造了巨大奇迹。这些年来，中国和世界都发生了变化，中国的变化尤其让人惊叹，比如大量人口摆脱贫困，在世界经济中地位不断提升，成为世界稳定的重要力量。“我相信，任何人回头看中国过去40年间取得的成就都会感到惊讶，我希望中国继续推进全方位对外开放。”

中国与全球化智库中心主任王辉耀表示，在改革开放40年的节点上，习主席向全世界庄严宣告中国将扩大开放，既总结了经验，又展望了未来，既高瞻远瞩、高屋建瓴，又脚踏实地、具体落实，体现了习主席作为大国领袖，坚定不移推动全球化、增进各国人民福祉的决心与诚意。

“习主席向世界坚定表示，中国开放的大门只会越开越大，给我们华商极大信心。”香港豪都国际有限公司董事长屠海鸣对记者表示，今天的论坛开幕式有很多国家政要参加，也吸引了各国企业家、学者前来，体现出中国将扩大对外开放、构建人类命运共同体落实到具体行动中，表明中国不仅关注自身发展，还倡导与世界共享中国机遇、中国智慧。

“中国的改革开放是历史上从来没有过的革新和变革。正是因为如此，现在我们能从容自信处理国内外各种问题。”缅甸中华总商会荣誉会长杨钏玉对记者说。

中国为经济全球化“加油”

习近平表示，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。在扩大开放方面，他宣布中国将采取大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等4个重大举措，并强调将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。

国家行政学院教授许正中说，习主席强调大幅度放宽外资准入，有利于将中国发展目标和世界市场一致化，这是巨大进步；创造更有吸引力的投资环境，有利于吸引更多外资、招才引智；加强知识产权保护，对未来竞争十分重要，特别是当技术变革进入迭代叠加时代时，有利于各类人才不断创新。而主动扩大进口，既有利于促进进口来源地多元化、避免与某些国家的贸易摩擦，又有助于实现立足国内，把国际市场“引进来”。

在现场聆听习近平主旨演讲的荷兰驻华记者马索·文克告诉记者，扩大开放的四大举措非常具体清晰，尤其是今年11月将在上海举办首届中国国际进口博览会，他很关注。“我认为这是很好的活动。”

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文对记者表示，习主席阐述了中国在对外开放方面将采取4个重大举措，是一种自上而下的动员，是中国新一轮改革开放的“发令枪”。同时，目前经济全球化受到恐怖主义、民粹主义、保护主义威胁，他的讲话像给全球经济这架天空中飞行有些乏力的大飞机重新“加油”。

“国际社会现在有些迷茫，习主席宣布的一系列对外开放重大举措，将使全世界变得更清醒，对未来充满信心。”王文说。

“习主席向全世界展示了他的心胸和情怀，展示了中国作为一个负责任大国的态度和担当，非常讲信用、非常透明。”杨钏玉表示，经济全球化的趋势是不可阻挡的，实行贸易保护主义的国家只会错失未来发展机遇。中国欢迎各国搭乘中国发展“顺风车”，与倡导贸易保护主义的国家形成了鲜明对比。

“一带一路”助推人类命运共同体

习近平主席表示，共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖；同时强调要把“一带一路”打造成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台；向着构建人类命运共同体的目标不断迈进，共创亚洲和世界的美好未来……这些鼓舞人心的话语，让全场多次爆发热烈掌声。

巴基斯坦前总理阿齐兹表示，很多国家提出了类似倡议，但是并不像中国提出的“一带一路”那么清晰和综合化，无论是从深度、广度和影响力方面都不能相提并论。他认为，“一带一路”强调各个国家间经济的可连接性，因为这种互联互通，经济才能得以发展。

“‘一带一路’不仅是中国的福祉，也是整个人类的福祉。”巴基斯坦独立新闻社记者瓦吉德·汗说，习近平主席提出的“一带一路”倡议是一个伟大的愿景，为中国和其他国家的未来发展提供了蓝图。这一愿景将带领中国更为发达、繁荣、现代和创新，参与这一倡议的国家和地区也将获得繁荣与发展。

巴基斯坦是中国“一带一路”倡议的积极参与者，目前巴基斯坦正在中巴经济走廊框架下开展多个项目，并正从这些项目中受益。“我相信在未来几年，‘一带一路’建设将为中国及相关国家带来发展机遇，也有助于在公平、正义和平等基础上建立全球化。将来，人类命运共同体的梦想将会实现。”瓦吉德·汗说。

“‘一带一路’是一个非常伟大的倡议。”向上金服首席执行官袁成龙对记者说，目前经济发展越来越成为一项全球性话题，“一带一路”建设使资源得到有效配置，不仅带动基础设施建设，更会带动相关国家服务业、金融业等实现创新发展。

好未来教育集团总裁白云峰表示，习主席强调“一带一路”建设、推动构建人类命运共同体，令人倍感鼓舞。这需要教育先行，用教育推动各国民心相通，构建起人类命运共同体的基础设施。

(责编：樊海旭、常红)