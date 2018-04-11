4月9日至10日，首届上海合作组织人民论坛在西安举行。图为几名来自中亚国家的与会代表在会场外体验皮影艺术，感受丝绸之路文化。

本报记者 张光政摄

4月9日至10日，来自上海合作组织成员国、观察员国、对话伙伴国的前政要、民间组织代表、智库专家、媒体人士、上合组织秘书处代表等80多位中外人士在西安参加了首届上海合作组织人民论坛。与会嘉宾纷纷表示，民间交流是推动上海合作组织发展的重要动力，为构建人类命运共同体夯实了深厚的民意基础。

民间交流将为推动全球经济治理贡献智慧

本届论坛由中国民间组织国际交流促进会（简称中促会）和陕西省人民政府共同举办。与会者围绕“推动地区和平与合作，共建人类命运共同体：民间组织的使命”这一主题进行了坦诚深入的交流。论坛还举行了两场以“尊重文明多样性，促进人文交流”“推动发展战略对接，拓展区域合作”“消除贫困，促进民生改善”为主题的分会。

上海合作组织副秘书长阿科什卡罗夫·努尔兰（中文名罗光明）表示，“民间组织是各国民众参与公共事务、推动经济社会发展的重要力量”。罗光明说，上海合作组织支持各国民间组织加强交流，增进沟通，共同为构建本地区长期稳定的和平安全环境、不断提高各国人民福祉、推动全球经济治理贡献智慧和力量。

中联部副部长王亚军在接受本报记者采访时表示，民间外交和官方外交能够发挥各自的作用，起到互相补充的作用。上海合作组织框架内的民间交流，有助于增进本地区不同国家民众对人类命运共同体理念的普遍认同，对本地区的发展起着不可或缺的重要作用。

今年6月在山东青岛，上合组织将迎来扩员后的首次成员国元首理事会会议。俄罗斯科学院欧洲研究所政党政治研究中心副主任古谢列托夫对本报记者说，去年接纳印度和巴基斯坦为正式成员国以后，上合组织进入了新的发展阶段。各成员国应进一步加强民间交流，为构建人类命运共同体夯实民意基础。

10日上午，与会各国代表通过了《首届上海合作组织人民论坛西安宣言》。宣言指出，上海合作组织已经发展成为现代国际关系体系中具有重要影响力的参与者，在维护地区和平稳定，推动世界多极化、国际关系民主化进程，变革和完善全球治理体系等方面发挥了重要作用。宣言还就民间组织在推动地区和平与合作、共建人类命运共同体的过程中如何发挥独特作用提出了自己的建议。

中国方案和中国经验获得与会者高度赞同

在论坛举办期间，与会代表普遍对中国提出的共建“一带一路”倡议、构建人类命运共同体理念表示高度赞同。古谢列托夫说，我们只有一个地球，这是人类共同的家园，我们必须爱护环境，重视安全，防范冲突，除此之外别无选择。人类命运共同体是全人类的美好梦想。为实现这一梦想，各国必须携起手来，保障安全，解决贫困问题，保持世界文明的多样性。

中促会秘书长朱锐在接受本报记者采访时表示，习近平主席提出的“一带一路”倡议把民心相通作为重要内容之一，这是对民间组织开展民间交流工作的极大支持，使民间外交有了具体的目标。

哈萨克斯坦公民联盟总部全权代表、哈财政部财政学院副院长瑟兹德科娃10日在论坛闭幕式上说，“两天来，我们亲眼看到并且相信，中国领导层正在积极推动‘一带一路’框架下的国际合作。我们愿意为推进人类命运共同体的建设贡献自己的力量”。

中国在减贫方面的成功经验也得到与会各国代表的高度评价。尼泊尔前总理尼帕尔在接受本报记者采访时说，尼泊尔是发展中国家，社会经济还不发达，但尼泊尔人梦想成为中等收入国家。尼泊尔需要向中国学习，因为中国在减贫方面为本地区和全世界树立了很好的榜样。

外交部欧亚司参赞吉树民在闭幕会上致辞时指出，首届上合组织人民论坛的主题紧扣上合组织的宗旨，具有很强的针对性。论坛的成功举办，对于拓宽上合组织框架下民间合作的思路，创新合作的形式和路径，具有十分重要的现实意义。

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 10 版）

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