卫达安全护驾中国网安挑战全球黑客

在网络安全界，从众人皆知的Pwn2Own，到国内大大小小不同机构组织的各种CTF比赛，黑客——或者说网络安全技术学习者从来不缺乏证明自己实力的舞台。不过，对于国内的技术爱好者而言，虽然每年比赛众多，但搭建于真实场景中的实战型挑战赛并不多见。

近期，由北京卫达信息技术有限公司（简称“卫达安全”）举办的“第二届‘攻陷卫达总部’百万悬赏全球黑客挑战赛”受到关注。黑客攻击最重要的前提之一便是知识积累，敞开真实办公内网，持续两个月，让参赛者不断尝试，这样的黑客挑战赛场面如何？

以实战迎接全球黑客挑战

在挑战赛现场，来自湖南科技大学的参赛选手名叫王骕介绍，他是今年3月1日开赛以来第一位从京外赶来挑战的选手。卫达安全的口号，“一个让黑客颤抖的安全公司”吸引着他，骨子里流淌着的黑客精神使他来到挑战赛。他表示：开放自己真实网络，迎接全球黑客挑战。与武汉CTF比赛相比，此次挑战赛更偏向于实战，对自己网络安全的实战经验提供了很多的帮助。卫达安全举办此次挑战赛是一个具有里程碑意义的事情，以开放的姿态去打磨产品，是一种极客精神，真正为用户着想的精神。从黑客的角度看，它是一个“让你黑的不是你想黑的”这样一个欲罢不能的过程，在心理学或者说物理上就已经是在挑战黑客了。

以极客精神打磨安全动态防御

“智能动态防御技术”是卫达安全目前掌握的核心技术，网络安全动态防御理念的首创性研究成果，并且企业已经在内网安全、WEB安全、云安全、工控安全、大数据安全、数据库安全等应用领域构建了比较完整的动态防御体系，业务全面覆盖军队、军工、政府、能源、金融、医疗、通信、互联网、科研教育等各个行业。卫达安全市场部负责人表示，目前正在积极拓展海外市场，新加坡和香港分公司已在规划筹建之中，4月份美国即将召开的RSA大会卫达安全也将携核心技术和产品出席。

卫达安全总裁张长河在网络安全攻防领域深耕18年，参与过许多国家级重大科研项目，技术积累和个人经历让他对行业拥有深刻的认知。张长河指出，对国家负责、对社会负责、对公众负责是始终不变的信念。

就近期颇受关注的“中国人愿意用隐私换取便利”的话题，张长河表示，不能为了提供服务而牺牲用户个人信息安全，解决两者矛盾的唯一合理途径是加大包括技术在内的各类相关投入，以确保提供优质服务的同时保障用户个人信息得到合法保护。

未来将针对普通大众开发消费级网络安全产品，应用卫达独家研发的安全技术，通过信道加密等方式保障用户通讯安全，尽可能降低个人隐私泄露风险，为社会提供网络安全保障。对趋势有洞察，对社会有责任，对人类有使命。卫达安全在虚拟世界筑起坚固的防御高墙，让互联网真正成为安全的“应许之地”。

(责编：李阿茹娜(实习生)、常红)