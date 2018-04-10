法国铁路局工人抗议政府改革计划  誓言罢工至6月底

登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
人民网讯 据法新社巴黎9日电，负债累累的法国国家铁路公司当天迈入罢工的第4天。工会曾誓言，至少罢工至6月28日，除非政府放弃法国国铁的改革计划。
法国国家铁路公司总裁（SNCF）佩皮（Guillaume Pepy）当天表示，上周开始的滚动式罢工已使公司损失近1亿欧元。佩皮告诉BFM电视台（BFMTV），截至目前为止，每罢工一日，公司便损失约2000万欧元。（老任）
人民网评：美国单边主义做法损人害己 当地时间4月3日下午，美国贸易代表办公室依据“301调查”结果公布了拟加征关税的中国商品清单。建议对来自中国的1300余种商品加征25%的关税，主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业的产品。 “301调查”由美国自身…【详细】
匈牙利大选折射欧洲“东西裂痕” 匈牙利国会选举将在4月8日拉开帷幕，匈牙利现任总理、青年民主主义者联盟（简称“青民盟”）主席欧尔班将向自己的第四个总理任期发起冲击。与此同时，欧盟和西方非政府组织对匈牙利选举颇有微词，并借助媒体力量加大了对匈牙利政府的批评声音。欧盟与匈…【详细】
微信
微博
手机人民网
地方领导留言板
湖北黄陂美味豆丝
武汉百步亭万家宴
年终奖PK大赛来袭