法国铁路局工人抗议政府改革计划  誓言罢工至6月底

人民网讯 据法新社巴黎9日电，负债累累的法国国家铁路公司当天迈入罢工的第4天。工会曾誓言，至少罢工至6月28日，除非政府放弃法国国铁的改革计划。

法国国家铁路公司总裁（SNCF）佩皮（Guillaume Pepy）当天表示，上周开始的滚动式罢工已使公司损失近1亿欧元。佩皮告诉BFM电视台（BFMTV），截至目前为止，每罢工一日，公司便损失约2000万欧元。（老任）

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