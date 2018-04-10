乱挥“大棒”，你吓唬谁呢（锐财经）

近日，国家发改委、统计局等单位陆续公布的发电量、交通物流运输、工业增加值等主要经济数据均表现良好，中国经济稳中有进、稳中向好趋势十分明显。分析人士指出，一方面，中国拥有世界上最完备的产业体系，抵御外部市场冲击的能力在全球首屈一指；另一方面，中国经济体量庞大、增速可观、消费旺盛，全球任何一家优秀的企业都难以忽视中国市场的存在和商机。因此，美国近来挥舞“大棒”，频频推出贸易保护措施，不仅不会对中国经济长期向好趋势产生真正威胁，倒头来只能严重损害自身国民的利益。

需要什么就造什么

今年前两个月规模以上工业增加值同比实际增长7.2%、制造业采购经理指数（PMI）连续20个月位于50%以上的景气区间、非制造业商务活动指数连续7个月稳定在54%以上较高水平……这些，无疑再次展现了中国经济的朝气蓬勃。

想要对中国打“威胁牌”的人，如今必须明白中国经济早已今非昔比。改革开放40年，中国在发展成为世界第二大经济体的同时，还是第一大工业国、第一大外汇储备国、第一大货物贸易国，全球第二大消费市场、第二大对外投资国、第二大研发投入国。近年来，中国经济在全球一枝独秀，经济总量跨过80万亿元大关，对世界经济增长的贡献率超过30%，成为世界经济增长的稳定器和动力源。

“在2006年，中国经济对货物服务总出口依存度最高曾达37.18%，到2016年时这一依存度就降为19.64%。这意味着，内需对于中国经济增长日益重要，而外需的影响则显著降低。与此同时，中国经济产业结构齐全，是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。过去，我们是有什么设备施什么工，现在则是需要施什么工，我们就自己制造什么装备。”对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授崔凡在接受本报记者采访时说。

这样的市场谁不垂涎

专家指出，中国经济自身具有强大生命力这枚硬币的另一面，就是中国庞大的市场需求。2017年，全国居民人均可支配收入25974元，扣除价格因素实际增长7.3%，继续快于GDP和人均GDP增速。今年1—2月份，全国城镇调查失业率比上年同期有所下降，就业形势稳定向好，居民收入稳定增长基础扎实。

“1999年，中国出口中有21.55%是输往美国，美国的出口中有1.87%是输往中国；到2016年，中国出口中有18.24%是输往美国，美国的出口中有7.96%是输往中国。可见，中国对美国市场的依赖正在稳步减少，而美国对中国市场的依赖则快速提升。这是由中美两国经济发展态势和竞争力变化决定的。按照这个趋势，未来美国对中国市场的依赖恐怕将更大。”崔凡说。

对于特朗普的“贸易战”政策，很多美国人已经坐不住了。例如，来自农业大州艾奥瓦州共和党参议员厄恩斯特明确表示，希望特朗普内阁能够重新考虑对华加征关税的安排。更令美国人着急的是，美方因“贸易战”让出的中国市场，正在为其他经济体所垂涎。印度贸易部门预计，中国将还会寻求对印度油菜籽、大豆、大米和糖等产品进行更大的市场准入；俄罗斯卫星通讯社则认为，大豆、猪肉、葡萄酒等俄罗斯农产品可能会在中国市场上取代美国产品。

输惨的一定是美国

对于特朗普政府的贸易保护行为，中方态度明确而坚定。商务部副部长王受文指出，贸易是两国企业、两国的消费者在自愿基础上做出选择的结果。有时候，一个国家要买，另外一个国家要卖，所以出现顺差和逆差，这不是政府所能决定的，而是由两个国家的经济结构、产业竞争力等来决定的。考虑转口贸易和服务贸易的原因，中方在中美贸易中的顺差实际上只有美方公布的1/3。王受文强调，如果一方坚持要打“贸易战”，中国也不怕。

“其实，美方的贸易恫吓是自讨没趣。因为如果中国不采取针锋相对的措施，就成为给予美方‘片面最惠国待遇’了，这是我们无法接受的。”崔凡说，中美贸易战最终谁损失更大，取决于多方面因素，不能只看谁少卖的东西更多。

有学者用模型测算显示，考虑到消费者承受的物价上涨，中美贸易战推演到极致情况下，美国社会的福利损失将大于中方。

近期，很多海外有识之士也呼吁美方理性解决贸易争端。韩国贸易协会会长金荣柱表示，“自由贸易创造财富，推动发展；贸易保护消耗资源，阻碍繁荣”，是世人普遍认可、经过历史反复证明的道理。金荣柱警告说，本国优先和贸易保护主义，就算其在短期内能对本国产业起到保护作用，或者创造一些就业机会，但从长远来看，最终必然会带来人类集体财富的损失。

(责编：王欲然、刘洁妍)