为世界谋大同 彰显天下情怀（望海楼）

4月8日，国家主席习近平会见来访的联合国秘书长古特雷斯时表示，“我们所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。”习近平所言是中国共产党不变的宗旨和不忘的初心。

俗话说，“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。对于中共来说，“一枝一叶总关情”，关心广大民众的日常需求、安危冷暖、喜怒哀乐，为民众排忧解难，增强民众幸福感与获得感，非常接地气，职责所在，是为“为人民谋幸福”。从国家和民族的前途与命运来说，实现中华民族从站起来、富起来到强起来的历史性转变，显著增强综合国力，显著提高国际地位，也是中共的历史使命，是为“为民族谋复兴”。

为世界谋大同，则是“为人民谋幸福，为民族谋复兴”的自然延伸。不仅希望中国人民自己过得好，也希望各国人民都过得好，秉持“内外兼修、兼济天下”，把中国发展与世界发展联系起来，为人类进步作出更大贡献，同样是中共的历史使命。世界好，中国才会好。中国好，世界才会更好。由此习近平提出人类命运共同体概念，既充分体现了中共对人类前途命运的关注和追求世界大同的奋斗精神，也体现了中国作为负责任大国的担当意识。

为世界谋大同，根植于深厚的中国传统文化。习近平说过，中华民族历来讲求“天下一家”，主张民胞物与、协和万邦、天下大同，憧憬“大道之行，天下为公”的美好世界。不论是“人类命运共同体”倡导，还是构建新型国际关系的实践，都贯穿着“为世界谋大同”的理念。

为世界谋大同，并不是追求单一模式一统天下。习近平曾指出，我们愿同世界分享中国的发展机遇和经验，但绝不会将自己的道路、模式、理论强加于人。我们不“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，不会要求别国“复制”中国的做法。各国文化不同，国情各异，是客观现实。“谋大同”意味着秉持“天下一家”理念，彼此理解，求同存异，寻求人类和平发展的最大公约数，共同为构建人类命运共同体而努力。

为世界谋大同，不是一家独大、唱独角戏。面对复杂的国际形势和全球性问题，任何国家都不可能独善其身、一枝独秀。当今世界最需要摒弃你输我赢、赢者通吃的老一套逻辑，尔虞我诈、以邻为壑的老一套办法。习近平提出人类命运共同体的理念，倡导构建新型国际关系，推进“一带一路”倡议，致力于全球治理，都贯穿着“共商共建共享”原则，强调一个“共”字。

为世界谋大同，并非乌托邦，也不可能一蹴而就。推动构建人类命运共同体和新型国际关系，中国既充满信心，又很清醒。习近平说，我们应该锲而不舍、驰而不息进行努力，不能因现实复杂而放弃梦想，也不能因理想遥远而放弃追求。

可以相信，不论国际形势如何变幻，中国“为世界谋大同”的初心不会改变，将以实际行动，坚定不移推动构建人类命运共同体，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为人类持久和平、发展和繁荣不断贡献中国智慧和力量，让中华民族伟大复兴的中国梦与人类命运共同体的美好愿景交相辉映。

（作者为中国国际问题研究院特聘研究员）

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