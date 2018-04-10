叙利亚化武袭击致平民死伤？ 俄调查后发声：假的！

叙利亚东古塔地区7日据称发生“化学武器袭击”，造成平民死伤。对此，美国等方面反应强烈，先声夺人把矛头指向叙利亚政府。特朗普还与内阁召开会议说，很快将决定是否对叙利亚实施武装打击。不过，俄罗斯驻叙利亚冲突各方调解中心代表检查叙利亚杜马镇后表示，没有发现化学毒剂的痕迹，并强调“化武袭击报道系伪造”。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄冲突各方调解中心发布消息称：“4月9日，冲突各方调解中心由核生化专家和医护人员组成的工作组对据称发生化武袭击的叙利亚城镇杜马进行了检查。没有发现任何毒剂的痕迹。”

该中心还表示，军医也没有在杜马镇的医疗机构发现任何有毒剂中毒迹象的病人。“‘白头盔'组织的所有指责，以及他们在社交网络传播的所谓化武袭击受害者的照片和视频，均系又一次的造假，其意在于破坏达成的停火。”

冲突各方调解中心还对某些西方代表总是相信武装分子帮凶的谎言表示惊讶。

多家外媒8日报道称，当地时间4月7日，叙利亚反对派武装控制的东古塔地区杜马市遭到疑似毒气袭击，导致70余人丧生。叙利亚反对派、美国、英国等第一时间指责叙政府军使用化学武器袭击无辜平民。但叙利亚坚决否认，并指责西方和叙反对派造谣，目的是保护被围困的恐怖分子。俄外交部则认为，该谣言旨在袒护恐怖分子，并为外部势力发动打击寻找借口。

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