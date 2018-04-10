外媒：特朗普律师办公室遭FBI突击搜查

据《纽约时报》报道，当地时间9日，美国联邦调查局(FBI)突击搜查了特朗普私人律师迈克尔·科恩(Michael Cohen)的办公室，缴获了电子邮件、税务文件和业务记录等资料。据悉，FBI的调查内容还包括科恩向一名女艳星的汇款记录，该演员此前曾声称与特朗普有染。不过，几天前，特朗普曾否认了解付款一事。

据报道，FBI是在美国特别检察官罗伯特 米勒的指导下对科恩的办公室进行了搜查。

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