外媒：特朗普律师办公室遭FBI突击搜查

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据《纽约时报》报道，当地时间9日，美国联邦调查局(FBI)突击搜查了特朗普私人律师迈克尔·科恩(Michael Cohen)的办公室，缴获了电子邮件、税务文件和业务记录等资料。据悉，FBI的调查内容还包括科恩向一名女艳星的汇款记录，该演员此前曾声称与特朗普有染。不过，几天前，特朗普曾否认了解付款一事。
据报道，FBI是在美国特别检察官罗伯特 米勒的指导下对科恩的办公室进行了搜查。
人民网评：美国单边主义做法损人害己 当地时间4月3日下午，美国贸易代表办公室依据“301调查”结果公布了拟加征关税的中国商品清单。建议对来自中国的1300余种商品加征25%的关税，主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业的产品。 “301调查”由美国自身…【详细】
匈牙利大选折射欧洲“东西裂痕” 匈牙利国会选举将在4月8日拉开帷幕，匈牙利现任总理、青年民主主义者联盟（简称“青民盟”）主席欧尔班将向自己的第四个总理任期发起冲击。与此同时，欧盟和西方非政府组织对匈牙利选举颇有微词，并借助媒体力量加大了对匈牙利政府的批评声音。欧盟与匈…【详细】
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