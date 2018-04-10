英脱欧公民“入欧” 2016入籍欧盟别国人数翻番

中新社布鲁塞尔4月9日电 (记者 德永健)欧盟统计局9日发布欧盟入籍人数最新数据，显示在2016年英国脱欧公投年，英国公民入籍其它欧盟成员国的人数大涨，较2015年翻了一番多。

数据显示，2016年全年(当年6月英国举行脱欧公投)，英国共有6555人入籍其它欧盟成员国，与2015年的2478人相比增长165%，这一涨幅在所有国家中位居榜首。

其中近一半英国公民选择入籍欧盟“火车头”德国和法国，还有500多名英国公民选择入籍欧盟总部所在地比利时，显然想保留“欧盟公民”身份，在明年3月英国正式脱欧后留在欧盟机构工作。

整体而言，2016年共有99.5万人入籍欧盟28国，超过2015年的84.1万人和2014年的88.9万人。入籍者中12%来自欧盟成员国，其余来自非欧盟成员国或无国籍人士。

其中摩洛哥入籍人数最多，总计10.13万人，阿尔巴尼亚、印度、巴基斯坦、土耳其、罗马尼亚、乌克兰位列第二至第七位，七国总计入籍近33万人，占2016年欧盟入籍总人数的三分之一。

此外，2016年共有1.14万中国公民入籍欧盟各成员国，与2015和2014年相比差别不大。国别方面，英国、法国、意大利及德国为主要入籍国，四国合计占中国公民入籍总人数的70%。

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