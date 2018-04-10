中国同世界分享发展红利（开放谈）

今年是中国改革开放40周年。40年来，中国的对外开放一方面促进了自身的发展：中国已成为世界第二大经济体、世界第一贸易大国、吸引外资最多的发展中国家。另一方面也给世界带来了重大机遇：中国对世界经济增长贡献率超过30%，成为全球经济增长的主要推动力；“一带一路”倡议提供了一个具有广泛包容性的合作平台，为全球发展注入新动力；发起创办亚投行，亚洲许多国家的基础设施建设已从中受益……在取得成就的基础上，中国还将继续扩大对外开放，与各国扩大双向投资和贸易往来，同世界分享中国改革发展红利。

4月8日-11日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南举行。本次年会以“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”为主题，来自各国的2000多位各界嘉宾汇聚一堂，共商合作共赢大计，共谋发展繁荣良方，为亚洲和世界提供“博鳌智慧”，贡献“博鳌力量”。

中国国家主席习近平将应邀出席论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲，对中国改革开放伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，以及在新的历史当口中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发作出最权威的阐示，外界将听到一系列新的改革开放重要举措。

国际社会普遍认为，习近平主席出席今年的博鳌亚洲论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲，充分表明中国政府愿意与亚洲乃至世界各国分享发展经验，一道解决经济难题，也将让人们有机会更深刻地了解中国的新时代内涵，深化对中国新发展理念与目标的认识，进一步了解并把握新时代的中国为各国和世界带来的巨大机遇。

今年11月，中国还将举办首届中国国际进口博览会。这是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会。中国是全球第二大经济体、第二大进口国和消费国，当前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对优质、特色商品和服务的需求更加旺盛。未来5年，中国将进口超过10万亿美元的商品和服务。本次进口博览会的举办充分体现了中国向世界敞开大门的决心，将为世界各国企业进入中国大市场提供机遇。

目前，首届中国国际进口博览会已经得到了全球企业的积极响应。据统计，截至3月底，全球已有来自120多个国家和地区的超过1600家企业报名参展；逾600家企业签约参展，签约展览总面积达12万平方米以上。

此外，今年还是“一带一路”倡议提出5周年。今年的《政府工作报告》强调推进“一带一路”国际合作，并提出了诸多举措，这不仅惠及中国，更将造福世界。今年也是亚投行开业两周年，在已为24个项目提供逾42亿美元贷款并撬动资本200多亿美元的基础上，开启第三年运营的亚投行在域内域外的项目投资都将会有不少新看点，这也意味着更多国家的基础设施建设将从中受益。

当前，中国已经成为全球增长的最大贡献者、经济全球化的有力推动者，而一个坚持扩大对外开放的中国，必将会向世界释放更大红利，继续为世界经济增长做出更多贡献。

(责编：樊海旭、常红)