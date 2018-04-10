中国自主扩大开放脚步不停歇

图为日前一列上海开往莫斯科的中欧班列在上海杨浦站发车。

新华社记者 方 喆摄

图为工作人员在厦门自贸试验区电子口岸运行监控中心监测运行数据。

新华社记者 金立旺摄

图为航拍的中国内河大港重庆果园港。

新华社记者 刘 潺摄

近期，美国对华频频挥舞贸易制裁“大棒”，在公布了500亿美元征税产品清单后，日前又叫嚣考虑再对中国1000亿美元的出口商品加征关税。在此背景下，市场上出现了一些疑虑：中国对外开放的步伐是否会出现停滞？压力之下会否被动开放？对此，相关人士指出，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。接下来，中国还将推动对外开放再扩大，拿出更多实实在在的开放措施。但同时也应看到，中国的开放是自主开放，不会在别国挥舞“大棒”的压力下被动开放。中国将根据自己的需要，按照自己的时间表、路线图自主开放。

成绩斐然惠及全球

谈及中国的对外开放，商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平在接受本报记者采访时说，今年是改革开放40周年，回顾这40年，中国对外开放的步伐从来没有停滞，领域不断拓展。40年前，中国自主决定对外开放，自此，中国开放发展不断推进。2001年，中国加入世界贸易组织，入世以来，中国积极履行各项承诺，对外开放步伐持续加快。近年来，中国进一步自主扩大对外开放，积极进行贸易协定谈判，不断扩大高端制造业、服务业对外开放，交出了一份亮眼的对外开放“成绩单”。

目前，中国已成为全球第一大货物贸易出口国和第二大进口国、吸引外资最多的发展中国家以及主要的对外投资国。同时，世界银行发布的数据显示，2013到2017年度，中国营商环境的世界排名提高了18位，其中开办企业便利度上升了65位。

具体来看，过去5年，中国倡导和推动共建“一带一路”，发起创办亚投行，设立丝路基金；在上海等省市设立11个自贸试验区；设立13个跨境电商综合试验区，国际贸易“单一窗口”覆盖全国，货物通关时间平均缩短一半以上；外商投资由审批制转向负面清单管理，限制性措施削减三分之二；来华工作的外国专家增加40%；新签和升级8个自由贸易协定；沪港通、深港通、债券通相继启动，人民币加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子……

促进自身发展的同时，中国开放的扩大也给世界带来重大机遇。纽约州立大学教授詹姆斯·佩特拉斯表示，中国继续扩大对外开放，让世界分享中国发展成果和机遇，是推动世界经济复苏和发展的重要动力，“与贸易保护主义相反，中国主张开放型经济，这才是世界经济未来发展的方向”。

相关数据显示，5年来，中国对世界经济增长贡献率超过30%，超过美、欧、日贡献之和，成为全球经济增长的主要推动力。2017年，中资企业上缴东道国税费超过300亿美元，为当地创造就业岗位135万个。

智利前驻华大使费尔南多·马塔表示，中国对全球经济的稳定和增长发挥了重要作用，对拉美经济的拉动尤其明显，许多拉美国家把中国看作自身发展的重要机遇。目前，中国已是巴西、智利、秘鲁等许多拉美国家的主要出口市场，也是主要的投资来源国。近年来，中国在科技创新领域进步巨大，一批高科技企业进入拉美，为拉美当地提升科技产业水平、培养科技人才发挥了巨大作用。

联合国秘书长古特雷斯近日指出，中国改革开放40年，实现了举世无双的经济增长和减贫，对全球经济发展也作出了非常重要的贡献。他相信中国会帮助世界实现共同繁荣。

无端指控站不住脚

面对有目共睹的开放成绩，近期美国却“鸡蛋里挑骨头”，对中国在市场准入、知识产权保护等方面的政策措施妄加指责。国外还有观点认为，中国加入世贸组织后，市场开放程度不及预期，未切实履行入世降低关税的承诺，才会导致美国对华发动“贸易战”。

对于这种无端指控，商务部新闻发言人高峰明确表示，中国加入世界贸易组织以来，认真、全面地履行了各项加入承诺，市场不断开放。

商务部介绍，中国加入世界贸易组织时，承诺的约束关税是10%，2010年中国关税已降至9.8%。如果考虑贸易结构因素，实际加权平均税率只有4.4%，接近发达国家水平。除了履行入世承诺以外，中方还根据《信息技术协定》扩围谈判的结果，进一步降低了201项信息技术产品的进口关税。同时，中国近年先后4次降低部分商品进口关税，比如2015年降低了749项商品进口关税，2016年又降低了787项产品进口关税。

市场准入方面，中国过去5年两次修改《外商投资产业指导目录》，对外资限制性措施削减了65%。先后设立11个自由贸易试验区，成为中国全面扩大开放的试验田。同时，中国在服务领域开放迈出了实质性步伐。WTO对服务贸易定义了160个部门，中国加入WTO承诺开放100个，但目前已经开放120个，而且中国还将扩大服务业的开放。

至于美方指控中方窃取知识产权、强制技术转让，中国驻美大使崔天凯日前就表示，美方指控没有依据。商业交易都是你情我愿，中国法律保护知识产权，没有任何法律法规强制外国企业转让技术。如果有企业认为自身知识产权受到侵犯，应该向中方提供切实证据，诉诸中国法律解决，中方愿意提供帮助。在没有证据的情况下，劈头盖脸加以指责的做法是行不通的。

事实上，中国对知识产权的保护已经给国外知识产权所有人带来了巨大利益。数据显示，2001年，中国对外支付知识产权使用费为19亿美元，2017年达到286亿美元。

“美方对中国的诸多指责在逻辑上是存在问题的，是站不住脚的。美方不是在公认的国际规则下来谈相关问题，而是完全依据其国内法采取行动，是在搞单边主义和贸易保护主义行径。一个不争的事实是，中国在各个方面已经认真、全面地履行了入世承诺。而美国却罔顾事实对中国提出额外的、无理的要求，这是让人无法接受的。”张建平说。

开放大门越开越大

“中国过去40年发展取得的伟大成就得益于改革开放。开放推动了改革，开放促进了发展。中国将毫不动摇地坚持对外开放基本国策。中国开放的大门只会越开越大。”外交部发言人耿爽日前说，中国将根据自己的需要，按照自己的时间表、路线图自主开放。

商务部也表示，中国对外开放市场的决心和信心没有改变，而且更加坚定，不会因为外部的压力而改变自身的航向。

“应该看到，中国的开放是自主开放，美国想要通过抡‘大棒’的方式来吓唬住中国，胁迫中国按照其预想的方式对外开放，那是不可能的。”张建平说，接下来，按照既定的步骤，中国还将扩大对外开放，进一步拓展开放范围和层次，包括产业开放发展、推进“一带一路”国际合作、扩大进口、改善营商环境等。

中国人民银行研究局局长徐忠指出，当前，坚持金融业对外开放是开创我国改革开放新格局的重要一环。扩大金融业对外开放，既是多年来中国经济持续健康发展的宝贵经验，也是中国未来始终坚持的基本原则。未来，一是继续放宽市场准入，按照内外资一视同仁原则，进一步放宽对外资持股比例、业务范围、股东资质等方面的限制。二是继续完善人民币汇率形成机制，丰富外汇市场投资者结构，提升人民币汇率弹性和灵活性。三是进一步推动金融市场开放，提高人民币可自由使用程度，有序推进资本项目开放。

“一带一路”建设方面，今年将推动国际大通道建设，深化沿线大通关合作。扩大国际产能合作，带动中国制造和中国服务走出去。优化对外投资结构。加大西部、内陆和沿边开放力度，提高边境跨境经济合作区发展水平，拓展开放合作新空间。

古特雷斯表示，相信中国对全球化的承诺、中国对自由贸易的承诺、中国对国际合作的承诺。尤其是对发展中国家而言，“一带一路”倡议是上述承诺的最好体现。

今年，中国还将积极扩大进口，下调汽车、部分日用消费品等进口关税，并于11月份在上海举办首届中国国际进口博览会。美国保尔森基金会主席保尔森说，我对中方举办的中国国际进口博览会感到非常振奋，这充分体现了中国对进口的高度重视，对全球发出了重要、积极的信号。

此外，扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放；建设国际一流营商环境；简化外资企业设立程序，商务备案与工商登记“一口办理”；全面复制推广自贸试验区经验，探索建设自由贸易港……一系列实实在在的开放措施值得期待。

(责编：樊海旭、常红)