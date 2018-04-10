加快两国发展战略对接落地

4月9日，国务院总理李克强在北京人民大会堂同来华进行正式访问的蒙古国总理呼日勒苏赫举行会谈。这是会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为呼日勒苏赫举行欢迎仪式。

新华社记者 王 晔摄

据新华社北京4月9日电 （记者崔文毅）国务院总理李克强9日上午在人民大会堂同来华进行正式访问的蒙古国总理呼日勒苏赫举行会谈。

李克强表示，中蒙互为重要邻国，是好朋友、好伙伴。2014年习近平主席访问蒙古国，中蒙建立全面战略伙伴关系。中方赞赏蒙古国政府坚定奉行一个中国政策，愿同蒙方始终从战略高度和长远角度把握两国关系发展方向，不断巩固政治互信，切实尊重彼此核心利益和重大关切，保持高层交往势头，加强政府、议会、政党等交流，密切在国际和地区事务中的沟通，使中蒙关系的发展不仅有利于两国，也有利于地区的和平稳定与发展繁荣。

李克强指出，中蒙都面临发展经济、改善民生的重任。中方愿同蒙方发挥经济互补与地理毗邻优势，加强中方“一带一路”和蒙方“发展之路”对接落地，尽快启动自贸协定联合可研，加快建设跨境经济合作区建设，加强产能、投资、农牧业深加工、能源矿产、过境运输等合作，稳步推进棚户区改造、污染治理、城市及口岸基础设施等民生项目合作，造福两国人民。

李克强强调，明年中蒙将迎来建交70周年。中方愿同蒙方一道把握机遇，推动中蒙关系取得更大发展。双方要创新形式、丰富内容，办好建交纪念交流活动，加强青少年、文化、媒体、旅游等领域人文交流，便利人员往来，夯实中蒙友好的民心基础。

呼日勒苏赫表示，同中国发展睦邻友好关系是蒙古国对外政策的首要方针。蒙新政府将继续奉行这一政策，丰富深化蒙中全面战略伙伴关系。蒙方坚定奉行一个中国政策，支持台湾、西藏是中国领土不可分割的一部分，涉藏、涉台都是中国内部事务，这一政策不会改变。中方亲诚惠容的周边政策为蒙中关系发展提供了新机遇，蒙方愿同中方加强政治互信，保持高层互访，深化经贸合作，加强战略对接，在年内启动双边自贸协定可研，拓展在贸易、旅游、产能、矿产、农牧业、运输等领域的务实合作，推动蒙中全面战略伙伴关系提质升级。

双方还就共同关心的国际地区问题交换了意见。

会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为呼日勒苏赫举行欢迎仪式。

会谈后，两国总理共同见证了经贸、人文、产能、环保等领域多份双边合作文件的签署。

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