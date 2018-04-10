中国图片展在韩国河东郡开幕

据新华社韩国河东郡4月9日电 （记者耿学鹏）“相约蟾津江”中国图片展8日在韩国庆尚南道河东郡艺术展厅开幕，展现了当代中国的发展现状和风光面貌。

开幕式上，河东郡青少年献上了文艺表演。河东郡守尹相基发表讲话，祝贺中国图片展开幕，并欢迎中国驻韩大使邱国洪出席。

本次图片展由中国驻韩国大使馆和韩国河东郡联合举办，中国驻首尔旅游办事处承办，将持续至5月6日，共展出照片近百幅，分为“中国故事”和“山水风光”两个主题。

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 22 版）

(责编：樊海旭、常红)