中国图片展在韩国河东郡开幕

登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
据新华社韩国河东郡4月9日电 （记者耿学鹏）“相约蟾津江”中国图片展8日在韩国庆尚南道河东郡艺术展厅开幕，展现了当代中国的发展现状和风光面貌。
开幕式上，河东郡青少年献上了文艺表演。河东郡守尹相基发表讲话，祝贺中国图片展开幕，并欢迎中国驻韩大使邱国洪出席。
本次图片展由中国驻韩国大使馆和韩国河东郡联合举办，中国驻首尔旅游办事处承办，将持续至5月6日，共展出照片近百幅，分为“中国故事”和“山水风光”两个主题。
人民网评：美国单边主义做法损人害己 当地时间4月3日下午，美国贸易代表办公室依据“301调查”结果公布了拟加征关税的中国商品清单。建议对来自中国的1300余种商品加征25%的关税，主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业的产品。 “301调查”由美国自身…【详细】
匈牙利大选折射欧洲“东西裂痕” 匈牙利国会选举将在4月8日拉开帷幕，匈牙利现任总理、青年民主主义者联盟（简称“青民盟”）主席欧尔班将向自己的第四个总理任期发起冲击。与此同时，欧盟和西方非政府组织对匈牙利选举颇有微词，并借助媒体力量加大了对匈牙利政府的批评声音。欧盟与匈…【详细】
微信
微博
手机人民网
地方领导留言板
湖北黄陂美味豆丝
武汉百步亭万家宴
年终奖PK大赛来袭