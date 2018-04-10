“麻辣旋风”吸引东京人

4月7日上午11时，第二届四川节在东京都厅附近的新宿中央公园里开幕，为期两天的活动时间里，这股强劲的“麻辣旋风”吸引了数万人参加。

中国驻日本大使馆领事处领事梁哲明表示，四川菜在中国和日本都非常受欢迎，麻婆豆腐在日本可谓家喻户晓。然而，四川菜不仅有麻婆豆腐，还有数不尽的其它美味。今年是中日和平友好条约缔结40周年，值此之际举办四川节，相信大家通过品尝四川菜，会增进对中国文化的理解，加深中日两国之间的民间友好。

家住东京的泉田与公司另外3名喜欢吃辣的同事一边喝着青岛啤酒，一边吃着麻辣烫，欢声笑语不断。泉田说，川菜太有魅力了，希望以后有机会去中国吃当地的四川菜。

被“麻辣旋风”吸引的佐藤和铃木是好朋友，她们在会场内尤为显眼。这两位妈妈都抱着不满一岁的孩子，边吃麻辣面，边交流育儿经验。

会场内，人头攒动，热闹非凡。活动现场人们不仅可以吃到正宗的四川菜、喝到中国名酒，还可以买到四川特产。最令小朋友们开心的是，可以与大熊猫玩偶合影。

活动策划者中川正道是一位因在四川留学而迷上川菜、爱上中国的日本人。15年前，在四川师范大学留学的中川喜欢上了四川菜。回到日本之后，中川为吃不到正宗的四川菜而苦闷，于是他开始尝试做四川菜，并通过网络与大家分享。2012年，中川再次回到四川，并与大学舍友张勇花费半年时间走访了约200家四川菜馆，在2014年出版了《四川料理之旅》一书。

“非常幸运能去中国留学。在四川，我不仅吃到了美味的四川菜，而且还结交了很多中国朋友，他们非常亲切、善良、勤奋。”中川对本报记者说，今后还将继续举办四川节，让更多日本人爱上四川菜了解正宗的四川文化，进而想去中国旅游，爱上中国，促进日中民间友好交流。中川还与朋友一起组织了一个以“吃”为主题的四川旅行团，每年大约有50名日本人参加。

（本报东京4月9日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 22 版）

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