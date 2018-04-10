一带一路  不解之缘（直通博鳌）

4月9日，清洁能源论坛首席执行官薄锐思在体验互动后与小i机器人合影。

本报记者 孟祥麟摄

4月9日，中外嘉宾聆听分论坛讨论。

本报记者 雷 声摄

4月9日，美国未来学家约翰·奈斯比特应邀在博鳌亚洲论坛“文化之夜”活动上发表演讲。

本报记者 白 阳摄

身着黎族服饰的博鳌亚洲论坛志愿者准备迎接嘉宾。

新华社发

4月8日，博鳌亚洲论坛2018年年会新闻发布会现场。

本报记者 孟祥麟摄

直通博鳌：

“一带一路”倡议提出5年来，一个个重大项目在沿线国家遍地开花，千千万万普通人因而有了更多的获得感。

5年前，习近平主席提出“一带一路”倡议，在全球铺展开合作共赢的恢弘画卷，不断为世界经济增长注入新动力。3年前，“一带一路”愿景与行动的蓝图在博鳌亚洲论坛年会上发布。人们说，博鳌亚洲论坛与“一带一路”有着深深的缘。

2018年年会，“一带一路”收获如潮的点赞。4月9日，多个会场，“一带一路”无可争议地成为关键词。

聚焦·分享

一个奇特开始。“首先请大家观看一个短视频，这个关于21世纪海上丝绸之路的视频是专门为论坛设计的。”4月9日上午，21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛以这样的方式开场。因为讨论热烈，这场论坛比原定时间推迟近一个小时才结束。

联合国教科文组织岛屿研究与可持续发展项目委员会联合主席戈佛里·巴尔达奇诺认为，海洋没有把人们分开，而是把人们更密切地联系在一起。在他看来，21世纪海上丝绸之路加强岛屿之间的联系，就是其价值所在。

“‘一带一路’倡议的提出，为岛屿经济体融入世界经济提供了新的重要机遇。”加拿大爱德华王子岛大学岛屿研究教授詹姆斯·爱德华·兰登亦对“一带一路”寄予厚望。

上午举行“‘一带一路’：成功案例与经验分享”圆桌会，议题备受关注，虽然只对受邀代表开放，但有很多记者守候在门外。

中午举行“能源资源：‘一带一路’的新丝绸”圆桌会，高朋满座，来自中国、俄罗斯、巴基斯坦等多国嘉宾围坐探讨，如何在“一带一路”背景下建立新型能源资源伙伴关系。

下午举行“亚洲经济一体化的加速器”分论坛，“‘一带一路’如何能够更好地促进亚洲经济一体化”等问题被频频抛出，话题依旧绕不开“一带一路”。

密集的讨论，与会者兴致盎然。中午，临近约定的采访时间，巴基斯坦计划发展部长伊克巴尔的秘书突然给本报记者发来短信：部长被一个有关“一带一路”倡议的论坛吸引去了，想把采访时间推迟，而这位部长上午刚参加完“‘一带一路’：成功案例与经验分享”圆桌会，不但把中巴经济走廊的宣传资料发给现场每一位嘉宾，还与大家分享了走廊建设的成功案例。

热赞·期盼

不同的会场，传来的是同样的点赞声音。

“巴基斯坦能源储备丰富，但由于缺乏资金，我们一直无法开发它们，导致巴基斯坦过去非常缺电。‘一带一路’建设给我们提供了金融支持，如今，我们每天22小时甚至24小时都有电。”伊克巴尔对本报记者说，巴基斯坦目前正在进行的基础设施项目中，有一半都得益于中巴经济走廊建设，“感谢‘一带一路’，给当地民众带来了更好的生活！”

与伊克巴尔一样，来自吉尔吉斯斯坦的嘉宾分享了“一带一路”倡议如何帮助他们建立电力网络的案例，中吉合作建立的电力大动脉给当地民众送去光明和便利；柬埔寨嘉宾则分享了“一带一路”倡议如何帮助他们发展农业的故事，中柬香蕉产业园、中柬胡椒产业园、中柬热带水果产业园等一系列产业园区有力地帮助柬埔寨提升农业生产技术。

美国前商务部长卡洛斯·古铁雷斯认为，“一带一路”可能是目前全球最大的基础设施建设项目，它肯定会刺激经济的发展。“不仅是亚洲，欧洲以及其他地区都会受益”。

“‘一带一路’是很具有独特性和新意的理念，跨越了大洲的限制。”印度果阿大学教授塔蒂斯·帕鲁乐卡对本报记者表示，当前，世界经济的重点正从西向东转移，从北向南转移，“一带一路”在其中发挥了类似桥梁的作用。

亚洲开发银行首席经济学家泽田康幸表示，“一带一路”可以让亚洲各个国家之间的联系更加紧密，“亚洲开发银行非常认可‘一带一路’的作用，并且全力支持这样的倡议”。

品读·领悟

重读习近平主席的两句话，有助于深入探寻“一带一路”的魅力。

3年前，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会发表主旨演讲时指出，“一带一路”建设不是空洞的口号，而是看得见、摸得着的实际举措，将给地区国家带来实实在在的利益。

今年4月8日，习近平主席在北京会见联合国秘书长古特雷斯时说，不论是国内治理、还是全球治理，都要以人民的获得为目标，要不断为民众提供信心和稳定预期。

回头看，“一带一路”倡议提出5年来，一个个重大项目在沿线国家遍地开花，千千万万普通人因而有了更多的获得感。柬埔寨村子里的人们找到新工作、盖上了新房，中亚民众出行不用再绕路，巴基斯坦学生走进了有电灯的课堂，非洲国家人民平生第一次坐上了电气化火车……可以说，“一带一路”建设通过为民众提供发展的信心和稳定预期，不但促进了参与国的发展，也为完善和改进全球治理贡献了重要力量。

“如果用计算机语言来比喻的话，亚洲诸多的伙伴关系和协定为亚洲的合作发展提供了软件，但我们同时还需要硬件。”菲律宾前总统、博鳌亚洲论坛理事阿罗约对本报记者表示，“一带一路”倡议正好就扮演了这一角色，诸多“一带一路”合作项目为沿线国家提供必备的基础设施等硬件。

伊克巴尔说，“一带一路”倡议通过推进合作，促进了经济全球化，把国家联系在了一起，“虽然‘一带一路’并不能包治百病，但我们必须把它看成增进人民利益的一种真正的精神”。

本期统筹：吴绮敏 管克江

版式设计：蔡华伟 张芳曼

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 05 版）

(责编：樊海旭、常红)