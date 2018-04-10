联合国秘书长古特雷斯在北京接受人民日报记者独家采访。

本报记者 陈 斌摄

“我和习近平主席的会见非常富有成效。当今世界面临很多复杂问题，我们都相信保护主义不是解决方案，我们需要更多国际合作、多边主义”。“联合国2030年可持续发展议程的目标和习主席倡导的人类命运共同体理念高度契合，就是要让每一个人都能享受到发展的成果。”

4月9日，钓鱼台国宾馆春意盎然。在启程前往海南参加博鳌亚洲论坛2018年年会前，应国家主席习近平邀请访华的联合国秘书长古特雷斯接受了人民日报全媒体独家采访。谈起他和习主席的会见，引起古特雷斯最强烈共鸣的，就是习主席有关国内治理和国际治理都要“以人民的获得为目标”的观点。“习主席关于构建人类命运共同体的理念，是对国际社会的重要贡献。”他对记者表示，联合国正在进行的改革，目的就是为了提高联合国的效率，更好地服务人民，“因为人民是最重要的”。

和平与发展是联合国的两大使命。解决好各种全球性挑战，根本出路在于谋求和平、实现发展。2015年，在出席联合国成立70周年系列峰会时，习近平主席宣布设立中国—联合国和平与发展基金，支持联合国多边事业。几年来，该基金已先后赞助联合国有关部门开展了数十个项目。古特雷斯高度评价中国与联合国的合作伙伴关系，认为“中国是多边主义的最重要支柱，积极参与全球发展合作，正和国际社会一道探寻解决全球性挑战的全球治理机制。”他回忆起去年代表联合国前来北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛的情景，赞扬“一带一路”倡议是中国面对全球化挑战所做出的积极回应，正在为世界许多地区带来和平，期待未来进一步深化联合国与中国的合作。

2400名维和人员活跃在世界各危险区域，8000名维和士兵随时待命出征，联合国安理会常任理事国维和行动最大出兵国，联合国维和行动第二大出资国……说起中国对联合国维和行动的参与，古特雷斯如数家珍。“如果说联合国有一个象征的话，那就是蓝盔和维和军人。”让古特雷斯赞赏不已的，是中国不仅承诺支持联合国所有维和努力，而且采取了实实在在的行动。也是在2015年，联合国维和峰会上，习近平主席庄严承诺，“中国为和平而来”，宣布中国将加入联合国新的维和能力待命机制等一系列举措。如今，承诺早已变为现实。古特雷斯此行，是他担任联合国秘书长以来首次正式访华。紧张的行程安排中，还包括参观中国维和警察训练中心。该中心是亚洲最大的维和培训中心，担负着培训中外维和人员的使命。在古特雷斯眼里，中心本身就是展示中国对联合国维和事业作出巨大贡献的一个窗口，相信在未来联合国维和事业中，“中国将扮演领导角色”。

朝鲜半岛问题，叙利亚危机、阿富汗和平……一个个国际和地区热点，牵动着人们的敏感神经，也让人们更清晰地看到中国在国际和地区热点问题的解决上所发挥的独特而积极的影响。特别是日前朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对中国的非正式访问，更是印证着中国在朝鲜半岛无核化问题上所发挥的不可替代的作用。古特雷斯认为，朝鲜半岛无核化要和平实现，“中国发挥着中心作用，而且未来作用会更大”，因为中国是使对话能够取得积极成果的根本保证，“这一角色无可替代”。他不无感慨地说，“如果朝核问题发生在南太平洋或非洲地区，战争早就爆发了。战争之所以没有爆发，就是因为中国的作用是如此重要”。

古特雷斯第一次访华是在1984年，之后曾以各种身份多次访华。他很高兴在中国改革开放40周年之际再次访华。谈起改革开放给中国社会带来的翻天覆地的变化，古特雷斯有切身感受：“今天的中国，几乎已找不到1984年的模样”，“中国的发展和现代化，世界独一无二”。曾担任联合国难民署负责人多年的古特雷斯对中国取得的脱贫成就印象深刻，“中国已经让数亿人脱贫，现在又制定了让所有人摆脱贫困的目标，这一规模全球罕见。”今天的中国，正站在新的历史起点，将以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动全面开放，加快发展更高层次的开放型经济。古特雷斯非常期待10日在博鳌亚洲论坛年会上聆听习近平主席发表主旨演讲，因为这次演讲“将向全世界宣告中国新的改革和创新举措”，“毫无疑问的是，全中国人民都会受益于国家的发展进步。”

中国日益走近世界舞台中心，也激发了普通民众更多参与联合国机构有关活动的热情，特别是在事关人类未来的气候变化、保护濒危野生物种、人道主义行动等领域，都活跃着越来越多中国年轻人的身影，其中不乏“自带流量”的知名人士。古特雷斯赞赏和珍视中国年轻人的热情和努力，乐见更多的中国年轻人参与到解决全球性问题的行动中来。

古特雷斯喜爱中国文化，此行还忙里偷闲观看了一场京剧演出，从中体会到了中国对传统文化的珍视。但在联合国秘书长眼里，中国文化吸引他的，既有无处不在的历史传统，更有和而不同的兼容并蓄之美。他告诉记者，以前访华时，他曾去音乐厅欣赏过西方经典的交响乐演出。在他眼里，中国就是这样一个国家，能将优秀的传统文化和来自世界各国的文化有机地融合在一起。他认为，这正是文化的魅力之所在：不仅让人民团结在一起，而且能够推动和平、对话与理解，在世界充满挑战的今天，“这一特质尤为重要”。

6月15日，人民日报将迎来创刊70周年纪念。当得悉人民日报、人民网、人民日报“两微两端”等全媒体平台超过7亿的受众，将通过文字和视频分享他的见解时，古特雷斯非常开心，“这是我所见过的最大平台了”。他欣然为人民日报题词：“谨向人民日报创刊70周年致以最热忱的祝贺。感谢贵报全体员工为中国人民提供的卓越服务。”

采访结束之际，人民日报为他制作的特别礼物——人民日报古特雷斯报道集也带给他意外惊喜。看到里面刊登有他当选联合国秘书长后和习近平主席首次会见的照片和报道，他高兴地用中文说“谢谢”，这也将成为他此次中国之行的难忘印象之一。

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 03 版）

(责编：樊海旭、常红)