4月的博鳌，阳光明媚，万绿吐翠。博鳌亚洲论坛2018年年会正在这里举行。成立17年来，博鳌亚洲论坛紧扣新兴市场国家和发展中国家成长脉搏，为推动亚洲乃至世界经济发展繁荣建言献策。智慧交锋、观点碰撞、理念沟通、政策协调，这场思想盛宴吸引全球关注。

作为本届年会重头内容，习近平主席在4月10日开幕式上的重要主旨演讲备受世界期待。接受本报记者采访的各界嘉宾盛赞中国改革开放伟大成就，热切期待习近平主席的演讲。他们纷纷表示，习近平主席将阐释中国在新的历史当口如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发，并宣布一系列改革开放重要举措，很荣幸能够见证这一历史时刻。

展示改革开放新前景

中国之所以能够取得巨大的发展成就，一个重要的原因就是坚持改革开放，中国进一步扩大开放将促进世界经济的发展。

法国前总理拉法兰是博鳌亚洲论坛的老面孔。他从头至尾认真读过《习近平谈治国理政》，并且仔细做了读书笔记。2015年博鳌亚洲论坛举行之时，他还请习近平主席在他研读过的那本《习近平谈治国理政》上签名。谈到习近平主席在开幕式上的主旨演讲，拉法兰表示：“我对习近平主席发表主旨演讲充满期待，最主要是因为我们需要习近平主席的领导力来促进国际合作，反对保护主义。我们也需要‘一带一路’这样的倡议，因为这些项目为促进发展、避免冲突提供了很好答案。”

“习近平主席的演讲将向世界传递来自中国的关键信息。我们期待他更多阐述习近平新时代中国特色社会主义思想，这些都是对我们地区有益的，菲律宾也会从中受益。”菲律宾前总统阿罗约指出，作为中国这样一个大国的领导人，习近平主席的演讲内容注定具有重要意义。

巴基斯坦前总理阿齐兹已经参加了近10次论坛年会，他表示：“习近平主席目光长远，是一位非凡的领导人，一位热爱和平的领导人，一位愿意帮助其他国家的领导人。我对这次演讲充满期待。”

中国改革开放40周年对中国自身是极其宝贵的经验，对亚洲国家、发展中国家和世界也是如此。

“我期待习主席能在演讲中向世界传递更多信心，让世界看到中国将采取哪些具体政策，使别国能够对未来的发展充满信心，相信自己可以继续分享中国给世界带来的经济红利。”新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年表示，“‘开放’表示需要学习其他国家，但也不照抄照搬任何一个国家的经验。这可以给其他国家以信心，让他们像中国那样找到一条成功的自主发展道路。”

描绘创新发展新蓝图

“在世界局势日趋复杂的大背景下，中国的创新发展使得它成为我们天然的合作伙伴，中国可以为全球发展提供新机遇。”拉法兰认为，《习近平谈治国理政》谈中国、论世界，为国际社会更加全面地了解中国、更加客观地看待中国、更加理性地读懂中国，开启了一扇重要窗口。在这本书中，“创新”绝对是一个高频词，这说明中国领导人把创新放在十分重要的位置上。

“我期待习近平主席这次演讲对创新的论述，从中了解如何利用创新来为中国、世界带来更多繁荣。中国关注的焦点将不只是在亚洲地区，还有今天世界各国所共同面临的挑战上。”金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普的话代表了国际社会的心声。

“改革开放无疑将是习近平主席演讲中非常重要的话题。对于未来中国经济怎么走，我期待能听到一些新论述，尤其希望听到一些有关创新、创业方面的新举措。”来自瑞典的与会代表卡迪亚·林德沃表示，“中国对世界和平与繁荣发展贡献了很多，也为很多新兴经济体蹚出了一条新的经济社会和谐发展的繁荣之路。”

“今年是中国改革开放40周年，我期待从习近平主席的演讲中听到有关改革开放的新举措。”来自美国的与会代表哈里·托马斯·克罗尔表示，“美中是世界上两个重要的依靠创新驱动发展的国家，双方可以在技术合作中达成很好的共识。”

世间万物，变动不居。唯有勇于变革创新，才能为促进共同发展提供不竭动力。

“作为一名商人，我是自由贸易的支持者。本次年会主题中的‘开放创新’，正是国家和企业得以发展的重要因素。” 瑞典瓦伦堡基金会投资委员会主席麦克·泰斯库表示，“希望习近平主席的演讲中能够讲到中国继续扩大开放创新的具体举措，让世界与中国共同发展、共享红利。”

“中国改革开放40年取得了举世瞩目的成就，造就了一个非常伟大的时代。” 美国波士顿咨询全球董事长汉斯—保罗·博克纳表示，“如何坚持和继续加深中国的改革开放，在国际舞台上发挥更多引领作用，进一步促进全球贸易和全球经济一体化的良性发展，减少过去全球化造成的收入不平等问题……我期待习近平主席能在演讲中对这些问题进行进一步阐述。”

德国瓦克化学股份有限公司总裁兼首席执行官施拓知第一次参加博鳌亚洲论坛，他说：“以前没有亲眼见过习主席，但是从各类媒体上可以领略到他的魅力和风采，能够感觉到他非常有智慧。”

“我期待习近平主席在演讲中阐述关于中国经济发展的更多构想，同时介绍关于‘一带一路’未来的发展计划。”印度果阿大学教授塔蒂斯·帕鲁乐卡表示，“对‘一带一路’建设来说，创新是其中不可或缺的组成要素，创新也能为国家的经济社会发展注入新的活力。相信习主席在开幕式上的演讲能为中国的创新和开放进一步指明方向。”

引领人类社会新未来

5年前，习近平主席在出席博鳌亚洲论坛年会上提出，应该牢固树立命运共同体意识，推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶。3年前，习近平主席再次出席博鳌亚洲论坛年会，提出推动建设人类命运共同体理念。人类命运共同体理念，正在引领亚洲和世界前行的方向。

“习近平主席目光长远、胸怀天下，为中国未来指明了方向。他的所有演讲都令人印象深刻，我对他的演讲充满期待。”巴基斯坦计划发展部部长阿赫桑·伊克巴尔表示，“人类命运共同体是谋求世界和平与发展的最好愿景。中巴经济走廊就是构建人类命运共同体的一个成功典范。”

人类只有一个地球，各国共处一个世界，国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的“命运共同体”，面对世界经济的复杂形势和全球性问题，任何国家都不可能独善其身。

新加坡通商中国主席李奕贤表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念体现了人类未来发展的长远目光，我们需要向人类命运共同体方向努力，打造双赢、多赢的局面。

“今年是改革开放40周年，当前，贸易保护主义有所抬头，中美之间的贸易摩擦引人关注，博鳌亚洲论坛也是今年中国首场主场外交，期待习主席今年的主旨演讲提出更多关于中国改革开放的举措。”博鳌亚洲论坛前秘书长龙永图如是表示。

我们生活在同一个地球村，应该牢固树立命运共同体意识，顺应时代潮流，把握正确方向，坚持同舟共济，推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶。

（本报记者孟祥麟、白阳、裴广江、杨迅、谢亚宏、牛瑞飞、暨佩娟、齐志明、李心萍）

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 03 版）

(责编：樊海旭、常红)