感知把握时代大势的中国智慧（钟声）

开放创新的亚洲，繁荣发展的世界。博鳌将再次见证思想的力量

天高海阔、碧浪椰风，博鳌亚洲论坛2018年年会正在美丽的海南岛举行。比风光更动人的，是合作的交响与智慧的共鸣。4月10日，习近平主席将再次应邀出席博鳌亚洲论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲，世界的目光再次投向博鳌。

“期待习主席此次的演讲为亚洲地区乃至世界发展提供新思路”“我期待习近平主席能在讲话中向世界传递更多信心”“国际社会希望进一步听到中国的主张和看法，此次博鳌亚洲论坛年会就是一个非常重要的机会”……人们翘首以待，渴望感知把握时代潮流大势、直面人类发展难题的中国智慧。

期待，源于对中国发展关键节点的深切关注。以开放促改革、促发展，推动了中国改革发展的成功实践。从开办经济特区“杀出一条血路来”，到加入世贸组织深度融入国际经济体系，再到创办自贸区扩大改革试验田，中国对外开放逐步扩大，全面改革不断深化，在创造一个又一个经济奇迹的同时，也将改革开放的红利与世界分享。中国改革开放取得了哪些伟大成就，有什么重要经验和启示，产生了什么世界意义和影响？总结过去，世界期待习主席的最权威阐示，为亚洲、为世界的开放发展提供经验借鉴。今年是中国改革开放40周年，也是贯彻落实十九大精神的开局之年。全面深化改革，每一步举棋落子都至关重要。中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？世界渴望第一时间了解中国改革开放一系列新的重要举措，把握新时代中国改革开放带来的机遇。习近平主席参加本次博鳌亚洲论坛年会，将再一次明晰中国与世界合作共赢的大格局，将凝聚起推进经济全球化更多正能量。

期待，更源于对思想引领的呼唤。人们不会忘记，从这个滨海小镇传递出的“中国声音”，带给世界的震撼与启迪。2013年博鳌亚洲论坛年会，面对地区和世界的困难与挑战，习近平主席以“命运共同体”破题，提出应该牢固树立命运共同体意识，推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶。两年后，博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式上，习近平主席首次系统全面阐述人类命运共同体理念，勾勒出通过迈向“亚洲命运共同体”，推动建设“人类命运共同体”的美好图景。构建人类命运共同体理念获得世界广泛认同，影响力与日俱增。

面对百年未有之大变局，中国拿出坚如磐石的定力与决心，成为世界重要的稳定性力量。翻开新时代中国外交波澜壮阔的画卷，从主场外交到多边舞台，从推动全球治理到解决国际和地区热点问题，中国智慧、中国方案从未缺位。面对“世界怎么了”“我们怎么办”的困惑，习近平主席以高超的政治智慧、强烈的使命担当和对人类命运的深刻洞察，坚定推动构建人类命运共同体和新型国际关系，为世界指出前行的方向。

开放创新的亚洲，繁荣发展的世界。博鳌将再次见证思想的力量。

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 21 版）

(责编：王吉全)