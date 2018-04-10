“中国方案”助力全球卫生事业

2018年4月7日是第69个世界卫生日，也是世界卫生组织成立的第70个年头。今年世界卫生日的主题是“全民健康覆盖：每一个人，每一个地方”。世界卫生组织驻华代表处代办苏沛指出，中国运行良好的卫生系统已成为全民健康的基石，为解决全球基本卫生服务覆盖问题提供了可借鉴的经验。

维护世界卫生安全

4月4日，在国家卫生健康委员会、世界卫生组织举办的世界卫生日活动中，苏沛表示，中国自2009年开始的新一轮医疗改革已取得大量成就：健康指标有了显著改善，期望寿命增加，婴儿死亡率下降。自费医疗支出占卫生总支出的比例已降至30%以下，覆盖全民的医疗体系基本建成。

放眼全球，中国积极参与世界传染病疫情防控、重大灾害卫生救援等行动。2017年，中国首个H7N9病毒疫苗种子株成功研制，为世界卫生组织推荐流感疫苗株提供了科学依据；在埃博拉疫情肆虐期间，中国先后组织派遣各类公共卫生专家17批149人次，派出人数之多、持续时间之长、工作覆盖之广，均创先河……

建设“健康丝绸之路”

68岁的巴基斯坦人阿赫塔尔患白内障已经两年多。因为家里经济条件差，他一直没有按时就医，一侧视力已经变得越来越差，严重影响日常生活。幸运的是，今年阿赫塔尔成为“2018健康快车巴基斯坦光明行”项目惠及的500名巴基斯坦患者之一，困扰他多年的疾病被来自中国的医生免费治愈。

自2014年以来，中国医疗队已经在非洲、东南亚以及加勒比海等地区的20多个国家开展“光明行”活动，使数以千计的患者重见光明。不仅如此，近年来，与中国签署双多边卫生合作协议的“一带一路”相关国家和地区已接近45个，中国的“健康丝绸之路”建设初见成效。

截至目前，中国已先后实施41项重大项目活动，包括与中亚国家开展的人畜共患病防控合作、与湄公河流域国家开展的传染病联防联控合作等；累计与沿线国家合作培养1200余名公共卫生管理和疾病防控人员；累计为5200余名沿线国家的白内障患者实施复明手术，为近3万名患者提供优质医疗服务。

联合国副秘书长、联合国艾滋病规划署执行主任米歇尔·西迪贝表示，中方倡导的“健康丝绸之路”新合作范式呼应了时代之需，将在包容性的基础上助力生存与发展权再分配等全球关注的目标实现。

严防因病致贫返贫

今年50岁的管光明家住云南省昭通市巧家县白鹤滩镇莲塘社区，他患肾病多年，是建档立卡贫困户。“一个星期要透析1次，去年总共花费10.14万元，通过各种报销，自己只出了7951元，给家庭减轻太多负担了。”管光明说，政府的健康扶贫工程为他节省了不少费用，“让自己的家庭有了希望。”

为了不让“病根”变“穷根”，围绕“让贫困人口看得上病、看得起病、看得好病和少生病”的脱贫目标，中国实施健康扶贫工程，推进健康中国建设，防止农村贫困人口因病致贫、因病返贫。

截至2017年底，中国已分类救治420多万贫困患者，仅2017年一年就有185万户因病致贫、返贫家庭摆脱了贫困。

国家卫生健康委员会副主任王贺胜称，中国将全面落实“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”的思路，聚焦深度贫困地区和重点人群，做好9种大病的专项救治，抓好慢病综合防控，完善健康服务。

(责编：王吉全)