南非最低工资标准生效日期扑朔迷离

人民网约翰内斯堡4月9日电 （王磊）根据此前南非劳工部公布的消息，全国最低工资标准将于5月1日开始正式执行，而最近的一些迹象却表明这一时间可能推后。

首先是劳工部长奥利方特（Mildred Oliphant）于3月26日在议会宣布，最低工资标准将无法按期执行；随后南非议会劳工委员会在4月9日接受了工会联合会（SAFTU）就最低工资和拟议的劳动法修正案提交的意见。这都为最低工资标准的实施带来了不确定性。

根据最低工资标准的规定，从2018年5月1日起，所有雇主支付给员工的最低工资是20兰特每小时，此外，农场工人（包括参与林业活动的工人）为18兰特每小时，家政工人为15兰特每小时。

由于农场工人以及家政工人同雇主还需要进行谈判，而家政工人大部分受雇于个人，害怕同雇主进行直接谈判，这导致后两者最低工资标准的实施还需要逐步进行。

正是由于需要多方进一步协商才能通过宪法测试，有的劳动法律师表示全国最低工资法案今年内都不太可能定案。

南非反对党民主联盟（DA）在上周六甚至通过了一项求职者豁免权（Job Seekers' Exemption Certificate）提议，即长时间失业者可以在最低工资标准下与任意他们想去的招工单位签订劳工协议。

综合各方消息，南非最低工资标准是否能再5月1日正式执行依然是未知数。

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