约堡太阳城监狱上演大规模越狱 16人在逃

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人民网约翰内斯堡4月9日电 （王磊）据南非当地媒体消息，4月9日上午，16名囚犯从约翰内斯堡“太阳城”（Sun City）监狱成功逃离。
据南非司法和惩教部发言人称，这些囚犯打碎了监狱窗户及部分围墙，随后穿过监狱围栏越狱，目前他们已经开始追捕这些逃犯。
发言人表示，稍后会公布逃犯信息及其所犯罪行。希望公众留意，及时报告可疑情况并注意自身安全。
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