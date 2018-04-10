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约堡太阳城监狱上演大规模越狱 16人在逃

2018年04月10日00:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡4月9日电 （王磊）据南非当地媒体消息，4月9日上午，16名囚犯从约翰内斯堡“太阳城”（Sun City）监狱成功逃离。

据南非司法和惩教部发言人称，这些囚犯打碎了监狱窗户及部分围墙，随后穿过监狱围栏越狱，目前他们已经开始追捕这些逃犯。

发言人表示，稍后会公布逃犯信息及其所犯罪行。希望公众留意，及时报告可疑情况并注意自身安全。

(责编：冯人綦、曹昆)
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