博鳌亚洲论坛选举产生新一届理事会 潘基文当选理事长

新华社海南博鳌４月９日电（记者 周慧敏 李浩然）４月９日，根据博鳌亚洲论坛会员大会选举结果，博鳌亚洲论坛产生新一届理事会。在随后召开的新一届理事会会议上，第８任联合国秘书长潘基文当选理事长。

第１２届全国政协副主席、中国人民银行原行长周小川出任博鳌亚洲论坛中方首席代表。根据章程规定，中方首席代表为理事会当然理事，并担任副理事长。

中国外交部副部长李保东被理事会任命为秘书长。根据论坛章程，秘书长为理事会当然理事。

新一届理事会由１９人组成，潘基文、周小川、李保东等１２人为新当选理事。沙特基础工业公司副董事长、ＣＥＯ阿尔拜延、巴基斯坦前总理阿齐兹、海南省常务副省长毛超峰、新西兰前总理希普利、印尼前总统苏希洛、泰国前副总理素拉杰、塔塔集团名誉董事长塔塔等７位理事连选连任。

新当选理事由亚洲和世界各国的政商领袖组成，包括菲律宾前总统阿罗约、美国前商务部长古铁雷斯、日本邮船株式会社董事长工藤泰三、三星电子前CEO权五铉、香港贸易发展局主席罗康瑞、日立集团董事长中西宏明、欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪、新加坡前副总理黄根成、俄罗斯前总理、俄罗斯天然气工业股份公司董事长祖布科夫等。

根据新一届理事会决议，论坛原理事长福田康夫、原副理事长曾培炎、原秘书长周文重、马来西亚前总理巴达维、冯氏集团主席冯国经、新加坡荣誉国务资政吴作栋、瑞典爱立信公司董事长、英国阿斯利康公司董事长约翰森、俄罗斯工商会主席卡特林、美国前财政部长保尔森、法国前总理拉法兰、三菱商事高级顾问佐佐木干夫等１１位离任理事将进入论坛咨询委员会。同时进入咨询委员会的，还有世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍、ＳＫ集团董事长崔泰源、地中海俱乐部总裁小德斯坦等知名人士。

包括ＦＭＧ董事长弗雷斯特、上海交通大学党委书记姜斯宪、中国远洋海运集团有限公司董事长许立荣等３位留任咨委在内，新一届咨询委员会共由１７人组成。在随后召开的新一届咨询委员会会议上，福田康夫当选咨询委员会主席，曾培炎当选副主席。

咨询委员会原主席拉莫斯、霍英东基金有限公司执行总裁霍震寰、澳大利亚前总理霍克、博鳌乐城开发控股有限公司董事长兼总裁蒋晓松、原外经贸部副部长龙永图、哈萨克斯坦前总理捷列先科、日本邮船集团前会长、董事顾问宫原耕治、瓦伦堡家族基金会投资委员会主席泰斯库等８位咨委，为创建和发展论坛作出了重要和实质性贡献。根据会员大会决议，授予其荣誉会员称号。

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