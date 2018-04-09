“搞贸易保护主义的行径实在是愚蠢至极”

“特朗普政权搞贸易保护主义的行径实在是愚蠢至极、自断手脚。”日本筑波大学名誉教授进藤荣一在接受本报记者采访时表示，美国不顾国际社会反对搞单边主义和贸易保护主义，中国进行回击和采取应对措施，是理所当然的，美国的行径得不偿失，不仅导致美国大豆等农产品出口受到影响，而且还会使普通民众生活成本增加。

年近八旬的进藤荣一上世纪60年代末曾在美国留学，后来又多次前往美国访学，对美国政治、外交非常熟悉。“特朗普政权目光短浅，搞贸易保护主义损人不利己。”进藤对本报记者说，在过去一个多世纪里，美国一直在不断发展，然而最近美国出现了很多深层次问题，且无法找到解决这些问题的有效方法，美国国内出现了不少对自身发展模式和发展道路丧失信心的声音。在面对中国等其他国家迅速发展的现状之时，美国政府心生嫉妒，十分焦虑，非常担心中国超过自己，特朗普政权于是便提出“美国第一”，冒天下之大不韪，不惜逆贸易自由化大势，让全世界面临经济倒退风险，以此来阻止中国的发展。

进藤认为，美国治理出现了很多问题。美国推行以私有化、市场化、自由化为核心内容的新自由主义，让一小撮富人越来越有钱，中产阶层人数持续萎缩，这使得美国国内贫富差距不断扩大、不平等加剧，引起美国普通民众强烈不满，让很多人美国人不再拥有“美国梦”。

进藤认为，21世纪是以中国为代表的亚洲的世纪。中共十九大报告把精准脱贫作为三大攻坚战之一，努力让所有人民群众都过上幸福美好的生活。值得指出的是，中国大力发展风电、太阳能等新能源，非常重视处理好经济发展同生态环境保护的关系，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，这不仅对中国非常重要，而且对各国也有重要的借鉴意义。

进藤非常赞同习近平主席提出的人类命运共同体理念。进藤认为，这一理念为解决人类问题、携手构建美好未来指明了方向。去年11月底，进藤与多名日本学者在东京发起成立了“一带一路”日本研究中心。进藤说，当今世界面临许多和平与发展问题，需要通过全球合作来解决，习近平主席提出的“一带一路”倡议为解决这些棘手难题提供了有效的解决方案。

“习近平主席所作的十九大报告太棒了。”多次阅读中共十九大报告的进藤表示，十九大报告既汲取了儒学等中国传统文化精华，又充分吸收了当今世界最新的学术研究成果。十九大报告高瞻远瞩，不仅为中国未来发展描绘了蓝图，而且为人类未来发展提供了中国智慧和中国方案。

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