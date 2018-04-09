外交部：美国股市和期货市场已经在为美方的不智和鲁莽买单

人民网北京4月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽9日主持例行记者会，并答问。就中美贸易问题，耿爽表示，目前中美之间的经贸冲突是由美方一手挑起的，责任完全在美方。美方有关做法违反了国际贸易规则，冲击了多边贸易体制，也违背了自身承诺，不利于中国利益，不利于美国利益，也不利于世界利益。中方目前为止采取的应对举措是被迫的，是对美方单边主义行径的反制，属于防守反击。既是维护自身正当合法权益的防卫性举措，也是维护全球贸易体制的负责任行为。我们注意到，近来美国各界人士对美方目前的做法及可能产生的严重后果忧心忡忡，呼吁不要让形势陷入“危险的恶性循环”，以免对美国家庭造成伤害。事实上，美国的股市和期货市场已经在为美方的不智之举和鲁莽行为买单。

耿爽称，我们希望美方不要误判形势、心存幻想，不要在错误的道路上越走越远。中方已经拟定了十分具体的反制措施。如果美方公布新增1000亿美元征税产品清单，我们会毫不犹豫、立刻进行大力度反击。中国人向来说到做到，任何人都不要低估中方维护自身正当合法权益的决心和意志。我们有信心笑到最后。

全文如下：

问：一些外国领导人和国际组织负责人来华进行访问并出席博鳌亚洲论坛年会。他们在与中方领导人的会谈会见中表示要维护自由贸易体系，促进贸易和投资自由化便利化等。在当前外界普遍关注中美经贸摩擦愈演愈烈的情况下，上述会谈会见向外界发出了怎样的信号？

答：的确，目前国际社会都高度关注中美经贸关系。这不仅是中美两家的事，某种意义上讲也是大家的事，因为它事关国际规则要不要遵守、多边体制要不要维护、经济全球化要不要推进的重大原则问题。

美方近来一系列言行，特别是采取的贸易制裁措施，本质上是单边主义挑战多边主义，保护主义对抗自由贸易。美方的举措不仅针对中国，也针对其他国家，不仅损害中方利益，也损害其他国家利益。

有关国家领导人和国际组织负责人在近日与中方会谈会见中表达的立场和态度清楚地表明，国际社会有识之士普遍认识到单边主义、保护主义不是办法，国际合作、多边协调才是出路，以规则为基础的国际秩序应当得到遵守。美方的错误做法已经引起国际社会的高度关切和普遍担忧。这也印证了中国的一句老话，叫“得道多助，失道寡助”。

中方愿与国际社会一道，继续共同反对贸易保护主义，支持贸易投资自由化与便利化，维护多边贸易体制权威，共同构建开放型世界经济，推动经济全球化向更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，为人类进步作出更大贡献。

问：我们注意到，奥地利总统范德贝伦访华被很多媒体称作“奥地利历史上最大规模的国事访问团”。中奥双方都对此次访问给予了高度评价，你能否介绍一下访问的成果和亮点？

答：中奥双方都高度重视奥地利总统范德贝伦率库尔茨总理及多位部长组成的高级别大型代表团对华进行国事访问并出席博鳌亚洲论坛年会。

昨天，习近平主席为范德贝伦总统举行了隆重的欢迎仪式并同他会谈，李克强总理也同范德贝伦总统举行了会见，今天下午栗战书委员长也将同他举行会见。

两国元首在会谈后共同见证签署了多份中奥政府间合作协议，涉及司法、经贸、创新、文化、知识产权、交通、体育等多个领域，双方还共同发表了中奥关于建立友好战略伙伴关系的联合声明。关于习近平主席与范德贝伦总统的会谈情况，中方发布的新闻稿已经做了详尽的介绍，我就不重复了。

我想强调的是，两国领导人一致认为，中奥建立友好战略伙伴关系，不仅明确了双边关系的定位，也为今后的合作指明了方向和目标。此外，双方同意继续开展大熊猫合作研究，奥方还表示愿积极支持和参与“一带一路”建设，支持中方2022年举办一届成功的冬奥会。这些互利合作都将为双边关系的发展增添新的强劲动力。

问：周末，日本举行离岛防卫专门部队“水陆机动团”成立仪式。日防卫省副大臣山本朋广称，这是为了展示日本保卫本国岛屿的坚定决心。鉴于日益困难的安全局势，保卫岛屿是防卫省一项重要的任务。中方对此有何评论？

答：由于历史原因，日本的军事安全动向一直受到亚洲邻国的普遍关注。我们希望日方切实尊重邻国安全利益和关切，多做对地区和平稳定有利的事情，而不是相反。

在钓鱼岛问题上，中方的立场是一贯的、明确的。

问：周五，中国商务部表示，在当前情况下，中方不可能在贸易问题上与美方谈判，这是否意味着中国目前不愿与美方谈判？

答：我商务部的同事已经介绍了有关情况。一段时间以来，中美双方的财经官员并没有就经贸问题进行过任何谈判。在当前的情况下，双方更不可能就此问题进行任何谈判。

这次中美经贸冲突是由美方一手挑起的，责任完全在美方。美方一边挥舞贸易制裁的大棒，一边口口声声说愿意谈判，我不知道美方这出戏演给谁看。

问：第一，孔铉佑副外长几天前对印度进行了访问，与印度外秘顾凯杰进行了会谈。据报道，一些印度部长级高官可能将于本月访华，你能否透露更多细节？第二，据印媒报道，中方在相关边界人员会议上对印度军队“越界”巡逻“阿鲁纳恰尔邦”提出严正抗议。你能否介绍有关详细情况？中方抗议的具体内容是什么？第三，据报道，印方近日请求香港特区政府方面拘捕并移交涉嫌在印诈骗银行20亿美元的通缉犯莫迪（NiravModi）。我知道中方近年来开展境外追逃追赃工作，尤其是针对那些涉嫌银行诈骗的嫌犯。中方将如何回应印方的请求？

答：我先回答你最后一个问题。根据“一国两制”和《中华人民共和国香港特别行政区基本法》，在中央人民政府协助或授权下，香港特区可与外国就司法互助关系作出适当安排。如印方向香港特区提出有关请求，我相信香港特区会根据《基本法》、特区相关法律以及与印方签订的有关司法协助协定处理。

关于你的第二个问题，我不了解你提到的最近发生在中印边界的具体事态。中方在中印边界问题上的立场是一贯和明确的。中国政府从不承认所谓的“阿鲁纳恰尔邦”。中印双方正在通过谈判协商解决两国边界问题，寻求公平合理和双方都能接受的解决方案。在边界问题解决之前，希望印方遵守双方达成的协议协定，尊重和遵守实控线，不要进行无谓的炒作，与中方一道共同维护边境地区的和平与安宁。

关于你提到的第一个问题，2018年4月6日，外交部副部长孔铉佑在新德里同印度外秘顾凯杰举行了磋商。有关情况我们已经发了消息。至于你提到中印之间可能还会有一些新的交往，近来中印关系保持发展势头，双方在各个层级都有着密切的往来，如果有这样的情况不应该奇怪，中方也会适时发布消息。

问：据了解，巴基斯坦总理6日访问阿富汗，巴阿双方在政治、经济、安全等领域达成许多共识。中方对此有何评论？

答：巴基斯坦总理阿巴西访问阿富汗，是巴阿两国为改善关系迈出的重要一步，体现了两国加强对话与合作的真诚愿望和坚定信心。

我们注意到两国就“阿巴和平与团结行动计划”、推进阿和解进程及加强区域互联互通等达成许多共识，中方高度赞赏并予以坚定支持，认为这有利于为阿富汗早日实现和平创造良好环境，有利于共同维护两国和本地区的和平与发展。

作为阿、巴两国共同的邻居和朋友，中方愿继续为阿巴改善关系发挥建设性作用，积极推进中阿巴三方合作。

问：联合国安理会已就叙利亚近日发生疑似化武袭击召开紧急会议。中方对此次化武袭击持何立场？

答：中方在化学武器问题上的立场是一贯的、明确的。我们坚决反对任何国家、组织或个人出于任何目的，在任何情况下使用化武。无论在何时、何地使用化武的行为都不能被容忍。中方支持对有关事件进行全面、客观、公正调查，得出经得起历史和事实检验的结论，并将责任方绳之以法。

叙利亚化武问题同政治解决叙利亚问题密切相关。中方支持安理会和禁化武组织继续作为处理叙利亚化武问题的主渠道发挥重要作用。我们希望有关各方本着建设性态度，协商寻求妥善解决方案，维护安理会的团结，并配合有关方面推进叙利亚政治进程的努力。

问：据报道，当地时间4月4日，塞拉利昂国家选举委员会宣布，根据塞第二轮总统选举最终计票结果，比奥先生当选塞新一任总统。比奥于当日宣誓就职。请问中方对此有何评论？

答：中方对比奥先生当选塞拉利昂总统表示祝贺。中塞传统友谊深厚，各领域合作成果丰硕，是相互支持、患难与共的好朋友、老朋友。中方愿同塞方一道，推动两国全面战略合作伙伴关系不断发展，更好造福两国人民。

问：据叙利亚官方媒体称，一个不具名的武装组织对叙利亚政府军位于霍姆斯省的一处军事基地实施了空袭，中方对此有何评论？

答：我们一直强调，国际社会应该共同努力，推动通过政治外交手段和平解决叙利亚问题。我们希望叙利亚有关各方在实现停火止暴的基础上，推动叙问题沿着政治解决的轨道得到妥善解决。

问：据外媒报道，近几天，美方的几位主管官员在中美贸易问题上的立场出现了反复和变化，甚至有外媒说他们发出的信息并不一致。你是否认为美方先乱了阵脚？目前形势下，你对双方爆发贸易战的前景如何评估？

答：目前中美之间的经贸冲突是由美方一手挑起的，责任完全在美方。美方有关做法违反了国际贸易规则，冲击了多边贸易体制，也违背了自身承诺，不利于中国利益，不利于美国利益，也不利于世界利益。

中方目前为止采取的应对举措是被迫的，是对美方单边主义行径的反制，属于防守反击。既是维护自身正当合法权益的防卫性举措，也是维护全球贸易体制的负责任行为。

我们注意到，近来美国各界人士对美方目前的做法及可能产生的严重后果忧心忡忡，呼吁不要让形势陷入“危险的恶性循环”，以免对美国家庭造成伤害。事实上，美国的股市和期货市场已经在为美方的不智之举和鲁莽行为买单。

我们希望美方不要误判形势、心存幻想，不要在错误的道路上越走越远。中方已经拟定了十分具体的反制措施。如果美方公布新增1000亿美元征税产品清单，我们会毫不犹豫、立刻进行大力度反击。中国人向来说到做到，任何人都不要低估中方维护自身正当合法权益的决心和意志。我们有信心笑到最后。

问：在叙利亚发生疑似化武袭击后，美国总统特朗普称，俄罗斯总统普京和伊朗要为支持阿萨德负责。中方对此有何评论？

答：我刚才已经说过了，中方反对任何国家、组织或个人出于任何目的，在任何情况下使用化武。对于发生在叙利亚的这起事件，中方主张进行全面、客观、公正调查，得出经得起历史和事实检验的结论。

问：据台湾媒体报道，美国政府已批准向美国制造商核发对台湾出售潜艇制造技术的营销许可证。另据报道，美国白宫候任国家安全事务助理博尔顿可能于今年6月访问台湾。中方对此有何回应？

答：我一并回答你的两个问题。我们注意到有关报道。一个中国原则是中美关系的政治基础。中方坚决反对美台官方往来和美售台武器，这一立场是一贯、明确的，也是坚定的。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来和提升实质关系，停止美台军事联系和售台武器，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。

问：据报道，美国财政部外国资产管理办公室发布消息称，由于俄罗斯一系列恶意行为破坏西方民主，美对俄24名个人和14个实体实施制裁。俄罗斯外交部发表声明称将坚决回应美新制裁。中方对此有何回应？

答：中方一贯反对在国际关系中动辄使用制裁或威胁使用制裁。

俄美都是世界上具有重要影响的大国和联合国安理会常任理事国，对世界和平与安全负有重要责任。我们希望有关方面在平等和相互尊重基础上，按照公认的国际关系和国际法准则，通过友好协商妥善解决分歧。

问：近日，菲律宾方面将执法行动中逮捕的78名台湾籍电信诈骗犯遣返中国大陆。请问中方对此有何评论？

答：中国和菲律宾在打击电信网络诈骗领域一直保持密切沟通合作，中方赞赏、感谢菲方给予的支持和配合。

关于你提到案件的具体情况，建议你向主管部门了解。我要说的是，这些涉案不法分子在境外从事犯罪行为，受害人全部为大陆居民，大陆当然有司法管辖权。我们对菲律宾政府在处理有关问题上坚持一个中国原则表示高度赞赏。

(责编：贾文婷、王欲然)