吉炳轩出席上合组织人民论坛开幕式

人民网西安4月9日电 （记者张光政）由中国民间组织国际交流促进会和陕西省人民政府共同举办的首届上海合作组织人民论坛于4月9日在西安开幕。

本次论坛的主题为“推动地区和平与合作，共建人类命运共同体：民间组织的使命”，邀请来自上合组织成员国及观察员国、对话伙伴国前政要、民间组织、智库、媒体人士以及上合组织秘书处代表共12个国家的80多位中外人士参加，深入探讨民间组织如何发挥自身特色和优势，为促进本地区和平稳定与繁荣发展贡献民间力量。

全国人大常委会副委员长吉炳轩出席开幕式并致辞。他表示，上海合作组织在各方的共同努力下，已经发展成为现代国际关系体系中具有重要影响力的参与者，在维护地区和平稳定、推动国际关系民主化进程、变革和完善全球治理体系等方面发挥了重要作用。构建人类命运共同体，实现共赢共享，这就是中国的声音，中国的主张，中国政府和人民所要努力去做的。构建人类命运共同体也是上海合作组织各成员国的共识，与上海精神一脉相承，是各国在新的历史条件下，推动上海合作组织进一步发展的共同选择和共同追求。构建人类命运共同体需要凝聚人类社会的共识，需要各国人民同心协力、共同参与。希望大家积极参与人民论坛，努力用好人民论坛，进行深入沟通交流，携手推动友好合作，把这一论坛打造成务实高效、建言献策、集思广益、学习交流、联结友谊的平台，不断拉近各国人民的亲密距离，不断增进各国人民的友好感情，为构建人类命运共同体创造良好的民意基础和社会条件。

中联部副部长、中国民间组织国际交流促进会顾问王亚军表示，民间交流是推动上合组织发展的重要动力，也是上海合作组织成员国合作的重要内容。中促会作为中国专门从事国际交流与合作最大的民间组织联合体，愿与各民间组织一道，以“上海精神”为指引，为促进本地区的繁荣发展在以下几个方面贡献智慧和力量。一是加强文明交流互鉴，维护地区和平稳定；二是开展民生务实合作，共享发展繁荣成果；三是积极推动民心相通，共同构建人类命运共同体。

陕西省省长刘国中、尼泊尔前总理尼帕尔、上海合作组织副秘书长罗光明分别致辞。来自巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨及中国智库、社会组织的代表在大会上发言。

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