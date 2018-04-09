一次列席，终生难忘！

2017年3月，我受邀从老挝万象前往北京列席十二届全国人大、政协会议，见证及亲身体验祖(籍)国开放透明的民主进程；见证中国从小康到大国崛起整个进程宏伟蓝图的构建。

自2001年始连续18年，共有来自五大洲、79个国家的550位海外侨胞受邀列席全国人民代表大会和全国人民政治协商大会。广邀海外侨胞列席两会，充分体现了祖(籍)国对六千万海外华人华侨的重视和礼遇，极大地增强了海外华人华侨对祖(籍)国的认同感、归属感，更为海外侨胞提供了与祖(籍)国直接而有力的重要沟通渠道。

做为一名心系祖(籍)国的海外赤子，我有机会代表在老挝的华侨华人建言献策，不但是一次难得的机会，更是一种使命、一份责任。

我的三个孩子均出生在老挝，自然而然老挝语就成了孩子们的母语，每逢中国传统佳节，孩子们只会几句简单的中文，无法与我在中国的亲戚朋友交流。我下决心把孩子一个个送回中国学习中文，而相关部门为方便海外华人华侨送子女回中国学习中文，不断简化签证手续，延长华人华侨子女回中国求学签证有效期，我的孩子都受益于惠侨政策的不断改进和完善；前后七年时间，我的孩子从几乎不会讲中文，到会听、会说、会看、会写中文，回到老挝后，都成为中老友谊的友好小使者。

时间过得真快，距我列席两会又过去一年。2018年3月，第十三届全国人民代表大会第一次会议和政协第十三届全国委员会第一次会议分别在北京开幕，我注意到李克强总理所作的政府工作报告中有这样一个数据：五年来，中国公民出境旅游人次已达1亿3千多万。这是个多么庞大的数字！老挝拥有丰富原生态旅游资源，在崇尚养生、绿色、环保的潮流下，只要把握“一带一路”这个千载难逢的好时机，共同发展、共同繁荣，在新一轮高水平对外开放交流下，中老两国人民的合作将更加深入、更加紧密，也将实现共商、共建、共享和共赢！（人民网泰国记者 孙广勇采访整理）

(责编：樊海旭、常红)