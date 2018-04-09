推动亚洲迈向更高水平区域合作

博鳌亚洲论坛2018年年会4月8日拉开帷幕，当天下午，论坛发布《亚洲经济一体化进程2018年度报告》《新兴经济体发展2018年度报告》《亚洲竞争力2018年度报告》等三份报告，重点介绍亚洲一体化进展、以新兴11国（E11）为代表的新兴经济体状况、亚洲国家竞争力排名等内容。来自相关领域的专家学者齐聚一堂，畅所欲言，现场激荡着智慧的火花，也呼应了年会“开放创新的亚洲 繁荣发展的世界”的主题，凸显合作对于亚洲未来发展的重要意义。

亚洲经济一体化是应对挑战的必然选择

《亚洲经济一体化进程2018年度报告》考察了过去一年亚洲贸易、投资等方面的状况，指出亚洲去年的贸易同前一年相比出现了好转，但全球贸易保护主义日盛，亚洲增长的发动机仍处在不确定的状态，各个经济体之间的相互依存度呈现下降趋势。

应该以何种方式保持亚洲的竞争力，怎样才能有效遏制逆全球化态势？主持该报告发布的对外经贸大学副校长林桂军表示，必须高质量完成关于区域全面经济伙伴关系协定的谈判，扭转逆全球化势头，推动亚洲经济贸易以更高的速度增长。

许多与会人士认为推动经济一体化是亚洲应对挑战的必然选择。新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年表示，21世纪将是亚洲的世纪，但前提是要有一个整合的亚洲。亚洲的整合是自主的、内生性的整合，而不是来自外来压力的整合。亚洲各国整合起来之后，对世界格局的影响也会更大。

中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军表示，在全球化受阻的背景下，亚洲各国应建立亚洲命运共同体的共识，推动建设人类命运共同体，实现共同发展。对亚洲经济体来说，近期需要尽快推动区域全面经济伙伴关系协议的达成，远期目标要推动高水平的亚太自贸区协议的谈判和签署。

法国Bridge智库主席周瑞在接受本报记者采访时表示，亚洲经济一体化对于亚洲国家来说很重要。一体化是一个综合的概念，不仅指贸易的一体化，而且涉及工业、投资等领域的一体化。“一带一路”倡议是促进亚洲经济一体化的具体体现，能够造福更多百姓。

加强创新有利于亚洲国家之间实现优势互补

中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕介绍了《新兴经济体发展2018年度报告》。张宇燕表示，由于新兴经济体数量很多，这份报告重点研究的是G20国家里除去西方七国和澳大利亚及欧盟以外的11个经济体（E11）。2017年E11的经济增速比上一年有了明显提升，经济增长综合指标出现向好。当然这并不意味着没有问题。各国劳动生产率总体增速不那么理想，要改善这一状况，需要注重创新。

俄罗斯议会组织国际与地区合作处东北亚地区专员罗斯季托夫·叶尔金对中国创新发展印象深刻：“中国目前已经有了许多世界知名的创新企业，比如滴滴、阿里巴巴等，许多已在俄罗斯开展业务并拥有了知名度。”他认为，俄罗斯在基础科学领域实力雄厚，俄中在科技创新领域的合作具有互补性。此次来到博鳌与会也是为了邀请中国创新企业参加圣彼得堡经济论坛等活动，加强俄中两国的经贸交流。

多次参加博鳌亚洲论坛的巴基斯坦前总理阿齐兹说，中国近年来在创新方面的成就，给他留下了深刻印象。中国在人工智能、数据传输等方面的成果丰硕，创新的社会氛围也日益浓厚。同时，中国注重将科研成果向更多领域转化，相关经验值得亚洲其他国家学习。加强创新有利于亚洲国家之间实现优势互补，为人民带去实实在在的利益。

浪潮集团董事长孙丕恕认为，通过科技创新，中国蓬勃发展的数字经济正在不断优化现有经济社会格局，重构行业价值链，逐步替代高耗能、高污染的落后经济形态，同时驱动中国各要素市场形成更具全球竞争力的中国新经济，催生更多充满活力的中国科技企业巨头与“独角兽”公司。作为科技企业，我们既是创新型国家的践行者，也是亲历者，更是受益者。

中国的开放政策为其他国家树立了榜样

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东介绍了《亚洲竞争力2018年度报告》。他表示，亚洲经济增长有超预期的表现，亚洲地区整体竞争力逐步增强，主要经济体经济形势表现出趋稳向好、稳中有升的特点。2017年度的亚洲竞争力前十排名与上一年相比基本没有大的变化，处在第一梯队的是新兴工业化国家，这离不开其自由开放的特性。

中巴经济走廊原特使扎法尔1976年来中国求学，常年在中国工作生活，见证了中国改革开放的过程。他感慨地说，今年是中国改革开放40周年，中国通过各方面所取得的巨大成就，证明了开放政策对国家发展和改善民生的重要性。扎法尔指出，习近平主席提出的构建人类命运共同体以及“一带一路”倡议都体现了中国开放自信的态度。在贸易保护主义加剧的背景下，中国的开放政策为其他国家树立了榜样。

领英联合创始人兼产品管理副总裁艾伦·布卢表示，“习近平主席关于中国不断开放的承诺令我感到鼓舞。我看到中国在习主席的领导下，无论是愿景还是行动，都在朝着打造人类命运共同体的方向前进。”领英也将成为这一行动的一部分，努力帮助个人、企业、教育工作者和政府参与到这个共同体中。

郑永年认为，在全球化的背景下，没有国家可以把自己孤立起来。构建人类命运共同体意味着每个国家在考虑本国利益的同时，也需要考虑别国的利益。对别的国家有利，最终也会对自己有利，对大家的未来都有利。在美国贸易保护主义盛行之时，亚洲国家要抱团取暖，共同抵制这种错误做法。

博鳌亚洲论坛以推动亚洲区域合作为宗旨，助力世界繁荣发展。人们有理由相信，博鳌亚洲论坛将凝聚亚洲国家共识，推动各方携手合作，以更加开放创新的精神，开创更加美好的未来。

（本报记者杨迅、暨佩娟、谢亚宏、王斯雨、牛瑞飞）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 03 版）

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