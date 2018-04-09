记者手记：博览天下 独占鳌头

记者声音：

新朋老友走向激荡思想的会场，期待再次汇聚合作共赢的力量。

三江入海，岛似巨鳌。博览天下、独占鳌头的气象，不仅赐予一方宝地气度不凡的名号，而且成为对博鳌亚洲论坛最妥帖的赞语。

碧海蓝天椰风爽，又是博鳌论坛时。4月8日，记者徜徉在熟悉的东屿岛，与来自世界各地的嘉宾不时擦肩而过。以“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”为主题，博鳌的新朋老友走向一个个激荡思想的会场，期待着再一次汇聚合作共赢的力量。

国际会议中心论坛主会场内，主席台两侧的大屏幕上滚动播放着今年论坛年会的宣传片。论坛最华丽的乐章即将在这里奏响，记忆中珍贵的画面在脑海中回放。

5年前，就是在这个会场，习近平主席告诉世界：当前和今后一个时期，中国经济将继续保持健康发展势头，国内需求特别是消费需求将持续扩大，对外投资也将大幅增加。

3年前，还是在这个会场，习近平主席向世界庄严承诺：中国将坚持对外开放的基本国策，不断完善国内投资环境，保护投资者合法权益，同大家一起，共同驱动亚洲发展的列车，不断驶向更加光明的未来。

作为一位引领自己的国家步入新时代的大国领袖，习近平主席在博鳌亚洲论坛给人们带来中国信心和中国机遇，也为处于百年不遇之大变局的世界贡献思想的力量。

博鳌见证，从呼吁“牢固树立命运共同体意识，顺应时代潮流，把握正确方向，坚持同舟共济，推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶”到首次系统阐述人类命运共同体理念，强调“亚洲要迈向命运共同体、开创亚洲新未来，必须在世界前进的步伐中前进、在世界发展的潮流中发展”，中国声音持续激发共鸣。如今，中国倡导的构建人类命运共同体理念不仅写入联合国重要文件和地区合作倡议，而且成为各国人士探讨世界前行之路时经常提及的宏大思想。越来越多的人认识到，中国领导人讲述的是“一种哲学”“一种价值观”，道出了“人类在这个星球上的唯一未来” 。

来自世界各地的宾朋惊喜地看到，从嘉宾所住的博鳌亚洲论坛大酒店通往论坛主会场的长廊焕然一新：1978年全国科学大会在北京召开，1997年香港回归祖国，2001年中国加入世界贸易组织，2013年上海自贸试验区正式挂牌，2016年二十国集团领导人峰会在中国杭州举行……一张张生动的照片、一段段鲜活的视频，串起1978年以来中国改革开放40周年的辉煌成就，展现中国与世界愈发频繁与深度的互动。

中国的改革开放，怎会停留在历史画面中。明天，还是在这个给世界带来惊喜和思考的会场，习近平主席将再次发表重要主旨演讲，对中国改革开放伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，以及在新的历史当口中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发作出最权威的阐释。

翻阅年会分论坛日程，“一带一路”、粤港澳大湾区、人民币国际化……无不彰显中国“要以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动全面开放，加快发展更高层次的开放型经济”的实力和诚意。

中国的改革开放对世界意味着什么？即将出席论坛年会的联合国秘书长古特雷斯的看法值得分享：中国是经济全球化的成功践行者，中国经济发展对世界经济产生积极的推动作用。中国对全球化的承诺、对自由贸易的承诺、对全球合作的承诺，特别是对发展中国家的承诺令人信服，中国提出的“一带一路”倡议就是对这些承诺的完美证明。

博览天下，独占鳌头。博鳌亚洲论坛何尝不是中国改革开放之于世界重大意义的一个缩影！

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 05 版）

(责编：王欲然、刘洁妍)