去博鳌聆听改革智慧、开放决心（国际派）

亚洲乃至全世界进入了一年一度的“博鳌时间”。

4月8日至11日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南博鳌举行，4月10日将举行开幕式。

在外交部4月3日举行的中外媒体吹风会上，国务委员兼外交部长王毅透露，中国国家主席习近平将应邀出席论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲。

此次论坛恰逢中国改革开放40周年之际，据王毅介绍，这是中国今年首个重大的主场外交活动，改革开放将是本次论坛的主旋律，“大家将听到一系列新的改革开放的重要举措”。

在当前逆全球化思潮抬头、贸易和投资保护主义上升的背景下，本次论坛以“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”为主题，吸引外界高度关注。

王毅介绍，本次年会期间，习近平主席将把握时代潮流和世界大势，直面人类社会发展面临的现实难题，就进一步推动构建亚洲和人类命运共同体，开创亚洲和世界美好未来鲜明地发出中国声音、阐明中国立场。

触动人心

在被《国际金融报》记者问及对中国改革开放的印象，约翰·霍普金斯大学东亚研究所所长Kent Calder对40年前中国发生的那场历史转折依旧记忆犹新。

“1978年，我还是美国哈佛大学的一名讲师，在秋季学期快结束的一节‘比较东亚政治经济学’的课上，有人提到了几天前中国刚刚召开的中共十一届三中全会。我们那时还曾辩论这场改革能否顺利推进，大家在这一点上意见各半。”

“离那场辩论已经过去40年了，如今我们看到中国的开放已使数亿人摆脱贫困（主要是中国的贫困人口），促进了全球消费价格下跌，增加了能源需求，并加速了全球增长。

世界银行前副行长、执行董事会执行董事Otaviano Canuto对《国际金融报》记者表示：“当我最初知道中国进行改革开放的时候，并没有预想到中国能够在如此历史性的、短暂的阶段实现快速而深入的增长和发展。”

“中国与全球经济的贸易、生产一体化促进了经济强劲增长和结构转型，实现生产率提高、人口收入增加。这已成为全球商品供求正面推动力的来源。” Otaviano Canuto表示。

中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军感慨地说：“我作为一个来自于三线内地城市普通人家的子弟，从一无所有，走出家乡，来到北京求学、工作，到现在衣食无忧、富足有余、和平安定、预期良好，无论物质生活还是精神面貌都得到了极大的改善和提升。我在这短短40年中所经历的这种天翻地覆的改变在上一辈人和下一辈人的眼中，几乎都是不可思议和难以想象的，恐怕也是绝无仅有的。”

大国担当

1978年12月18日至22日，十一届三中全会在北京召开，标志着我国正式开启改革开放的历史新时期。此后，随着一系列改革措施的陆续推进，中国实现了从计划经济向社会主义市场经济体制的转变，这一过程也被誉为“历史上最伟大的经济改革”之一。

王军表示，中国40年的改革开放，不仅极大地改变了中国的面貌，而且为亚洲区域经济发展，以及全球经济一体化带来了巨大的红利，中国已经越来越成为区域乃至全球范围内一个重要的负责任大国，在多个领域都承担了大国责任，体现了大国担当。

王军称，具体来看，主要体现在以下七个方面：一是在促进全球经济稳定增长方面，贡献巨大，2017年中国对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎；二是在完善全球经济金融治理方面，成为国际治理体系改革的积极推动者，为提高世界经济抗风险能力增强信心；三是在促进国际贸易和投资方面，为构建开放型世界经济、为推动全球化继续向深入发展增强信心；四是在推动包容、联动式发展方面，为全球各国落实联合国2030年可持续发展议程，消除贫困，实现共同发展增强信心；五是在应对气候变化方面，以持续不断的切实行动，为全球节能减排降耗增强信心；六是在维护地区和全球安全方面，为解决传统和非传统安全增强信心。简而言之，中国始终在努力“为人类对更好社会制度的探索提供中国方案”；七是中国提出“一带一路”倡议五年来的丰富成果为促进亚洲区域经济发展、推动全球经济一体化提供了非常好的解决思路，“一带一路”建设所秉持的“共商、共建、共享”原则和合作理念已经深入人心，也为区域经济一体化带来了诸多机遇与红利。

释放新信号

根据中国外交部长王毅的介绍，此次论坛，大家将听到一系列新的改革开放的重要举措。

Kent Calder对更多的改革开放表示极大欢迎：“中国的进一步开放将降低中国在农业等领域的消费价格，增加供应的多样性，同时也可以帮助成熟的全球消费科技行业崛起。它也可能改善中国一些地区的重商主义。”

Otaviano Canuto则表示，随着前30年低技术劳动密集型增长模式的潜能开始达到极限，中国经济开始成为全球生产链增值的驱动力。中国经济应当对国内消费和固定投资、出口贸易进行再平衡。然而，这个新阶段需要一个更加以市场为导向的金融体系，以及一个保护创新投资的更强有力的产权框架。全球金融危机之后，以重工业和住房为基础的经济扩张局面逐渐改善，家庭和企业债务水平达到高位的情况下，将有助于再平衡。

新任中国人民银行行长易纲也曾在全国两会期间透露，博鳌论坛上也会公布一些金融业改革开放的政策和举措。

博鳌智慧

博鳌亚洲论坛成立17年以来，其规模和影响正在不断扩大。

博鳌亚洲论坛的议题始终面向世界，增强亚洲与世界其他地区的对话与经济联系。此次年会设置了“全球化与一带一路”、“开放的亚洲”、“创新”和“改革再出发”4个板块。

博鳌亚洲论坛秘书长周文重对媒体表示，过去几十年来，亚洲在世界经济发展进程中扮演的角色日益重要，并创造出一波又一波的“亚洲奇迹”。这不仅改变了亚洲地区长期贫穷落后的面貌，还给世界经济的可持续繁荣注入了强大动力。

值得注意的是，当今世界，正面临逆全球化思潮抬头、贸易和投资保护主义上升、全球化局部受挫等诸多问题，亚洲国家怎样以开放创新之姿迎接这些挑战？

王军认为，亚洲各经济体必须要在以下五个方面达成共识并采取切实有效的一致行动：首先，建立亚洲命运共同体的意识和共识，通过迈向亚洲命运共同体，推动建设人类命运共同体；其次，搭乘中国高质量发展的顺风车，积极参与“一带一路”建设，一起实现共同发展；再次，继续坚持全球化和区域经济一体化，打破制约贸易投资的各种壁垒；另外，解决好收入分配及社会保障问题；最后，转型经济体仍需通过较为彻底的改革和开放，来打破国内一些行业存在的行政垄断，逐步降低外资准入门槛和壁垒，继续改善知识产权的相关商业环境。

“特别是，中国的‘一带一路’倡议为应对逆全球化挑战和贸易保护主义势头上升提供了新路径和方法。它既可以成为适应和解决全球化过程中出现问题的一个非常有效的政策和工具，也是实现经济社会发展经验分享和成果共享的重要平台和途径。‘一带一路’建设与全球化、贸易投资自由化便利化紧密相连，有助于帮助亚洲各经济体提升竞争力，有助于破解保护主义的魔咒，有助于动员来自中国和世界各地的资金、技术、劳动力等生产要素，向‘一带一路’沿线汇聚，改善沿线基础设施和市场环境，从而拉动亚洲经济增长。” 王军说。

(责编：王欲然、刘洁妍)