德警方捣毁攻击柏林半程马拉松阴谋 四名男子被捕

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人民网讯 据德国《世界报》网站报道，当地时间8日，德国警方扣留了四名男子，他们被怀疑计划在当天举行的柏林半程马拉松上用刀子攻击民众。
报道说，这四名嫌疑犯跟柏林圣诞市集卡车冲撞袭击事件的干案者阿尼斯·阿穆里（Anis Amri）有关。2016年圣诞节前夕，来自突尼斯的阿尼斯驾着一辆劫持来的大卡车冲入人潮拥挤的市集，造成12人死亡，数十人受伤。（老任）
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