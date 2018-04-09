反腐风暴 越南公安部高官卷入网络赌博案被捕

越南媒体7日报道，越南公安部警察总局原局长潘文咏被捕，成为越南公安部因为卷入同一起网络赌博案而落网的第二名高级官员。

《越南快报》援引公安部6日发布的一份通告报道，潘文咏面临“渎职”罪名指控，将予先行羁押4个月，以便调查他所涉案件。

潘文咏现年62岁，去年退休，是退役中将，长期在公安部担任领导职务。报道没有细说他与上个月被捕的公安部反高技术犯罪警察局原局长阮清化的关联。

阮清化受到在越南北部富寿省组织网络赌博活动的指控，另外两名主要涉案嫌疑人是一家电视台的首席执行官和一个高技术集团的董事长。调查人员介绍，赌博网站由后两者运营，阮清化发现这一犯罪团伙后非但没有查处，反而参与其中，利用自己的职权为犯罪提供掩护。

截至查处时，相关赌博网站已有2000多万个注册账户，其中800多万个是活跃账户。赌博参与者大多在网上购买虚拟货币，参与扑克、骰子等多种赌博活动。调查人员初步估计这一案件涉案金额超过1万亿越南盾（约合2.8亿元人民币）。

美联社报道，这起网络赌博案件表明，越南的反腐风暴已从能源和金融领域“刮到”公安部门。原来任职于越南国家石油和天然气集团和多家银行的几十名前官员和高级主管因而落马并被判刑，其中职位最高的是越共中央政治局原委员、胡志明市委原书记丁罗升。

现年57岁的丁罗升因两起案件两度由法庭判刑，刑罚分别是13年监禁和18年监禁。丁罗升2006年至2011年任国家石油和天然气集团董事长，后来升任交通部长并当选越共中央委员，2016年在越共十二大当选中央政治局委员，同年2月出任胡志明市委书记。

越共领导层近年加强反腐，查处多起贪腐大案。越共十二大政治报告提出六大核心任务，前两项任务分别是党建和反腐。

越通社先前报道，越南舆论认为，逮捕丁罗升进一步展现越共打击腐败、从严治党的决心。（王宏彬）（新华社专特稿）

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