半马赛事疑遭威胁 德国柏林逮捕6人

中新社柏林4月8日电 (记者 彭大伟)德国柏林警方8日表示，其在当天举行的柏林半程马拉松开幕前逮捕了6名涉嫌策划针对这一赛事的犯罪行为的嫌疑人。警方目前暂未披露更多关于此案的细节。

第38届柏林半程马拉松于8日白天在德国首都柏林市中心地带举行，主办方公布的参赛总人数为3.6万余人。据柏林警察局当天在半程马拉松赛事结束后发布的消息，警方在半程马拉松比赛开始前于柏林展开了大范围的搜捕行动，共逮捕6名年龄从18到21岁不等的犯罪嫌疑人。

柏林警方表示，在本届半程马拉松的筹备阶段，警方已掌握到上述6名嫌疑人涉嫌参与策划针对该赛事的犯罪行为的相关线索。

柏林警方在声明中表示，考虑到一天前在西部明斯特市发生的汽车蓄意冲撞行人事件尚未查明嫌犯作案目的等因素，柏林总检察长和柏林州犯罪调查局决定对柏林夏洛滕堡—魏玛斯多夫区和诺伊科恩区的几处住宅和两辆汽车实施了搜查。

柏林警方强调，由于相关调查仍在持续进行中，截止到当地时间8日晚间尚无法针对此案披露更多信息。柏林半程马拉松主办方则表示，当天的赛事顺利完成，未受到干扰。

当地时间7日下午，一辆小型客货车突然撞向德国明斯特老城内休憩的人群，共造成2人遇难，至少20人受伤。嫌犯事后开枪自尽。明斯特袭击事件的真实原因目前同样处在调查之中。

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