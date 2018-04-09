叙政府否认在东古塔地区使用化学武器

新华社大马士革4月8日电 据叙利亚通讯社8日报道，叙政府否认政府军在大马士革东古塔地区使用了化学武器，称这一指责是没有说服力的“陈词滥调”。

叙通社援引叙外交部官员的话说，每当叙政府军在打击恐怖主义的战斗中取得进展，就会出现对政府军使用化学武器的不实指责，“这种指责是为了给恐怖分子‘苟延残喘’找借口，是事先计划好的，我们有确切信息能够证实这一点”。

有消息7日称，叙政府军在大马士革东古塔地区杜马的军事行动中使用了化学武器，造成平民死伤。叙利亚官方当天表示，这“是反政府武装支持的媒体为阻止军方军事进展而编造的假新闻”。

此前，东古塔地区的反政府武装多次指责政府军在当地使用化学武器。美国、英国等西方国家曾警告，如果叙军方被证实使用化武，将对其采取军事行动。叙军方3月1日表示，其掌握的可靠情报显示，在东古塔地区活动的反政府武装计划使用化学武器并嫁祸政府军。

东古塔地区是叙反政府武装在大马士革周边的最后要塞。3月22日以来，“沙姆自由人组织”和“拉赫曼军团”等组织的武装人员及其家属从东古塔地区多个据点撤离，“伊斯兰军”控制的杜马成为反政府武装在东古塔地区的最后一个据点。据叙利亚国家电视台4月8日报道，叙政府军当天和“伊斯兰军”再次达成协议，该武装组织将在48小时内从杜马撤离并释放扣押人员。

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