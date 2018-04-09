人微言轻活得像尘埃 越南在日打工仔想休假遭驱逐

一名越南男子在日本打工期间申请休假以回国结婚，不料雇主不但没有批准休假，还联合劳务派遣企业把他赶回国。

这名男子现年27岁，在日本横滨一家海鲜加工企业当技能实习生，又称外国研修生，工作快满一年。日本共同社7日援引这名不愿公开姓名男子的话报道，他申请休假后，负责他研修项目的劳务派遣企业“房总推广合作社”4名工作人员2月6日清晨5时左右到达他的住所，当时他正在睡觉。这4人告诉他“提的要求太多”后，开始收拾他的行李，开车带他去办理离境手续，最后把他送上回越南的飞机。

“我脑子里一片空白，全身开始发抖，”这名男子回忆道，“我什么也做不了。”

男子未婚妻向这家合作社抗议。当地一名翻译告诉她，在日本，要求带薪休假对研修生而言“不合适”。

这家海鲜加工企业和房总推广合作社拒绝对这件事作出回应。研修生律师指宿升一（音译）说，不少研修生借许多钱到日本实习，劳务派遣企业和雇主“权力巨大”，导致他们和研修生之间的从属关系“类似”奴隶主和奴隶。

日本1993年开始实施技能实习制度，初衷是让外国研修生去日本学习技术，带动本国技术进步，后因日本老龄化现象日益严重，外国研修生成为日本劳动力的重要补充。不少人批评这一制度帮助企业引进廉价劳动力。（王鑫方）【新华社微特稿】

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